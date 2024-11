Wir sind uns einig: Diese Kichererbsensuppe mit Zucchini verschönert den Herbst

Jetzt im Herbst lieben wir es, eine Suppe zu kochen. Aber nur, weil gerade Kürbissaison ist, heißt das nicht, dass wir nicht auch andere Zutaten dafür verwenden. Klar, die Kürbissuppe ist der Klassiker zu dieser Jahreszeit, wir lieben aber beispielsweise auch diese Kichererbsensuppe mit Zucchini. Schon probiert? Wenn nicht, wird’s höchste Zeit!

Rezept für Kichererbsensuppe mit Zucchini, Sellerie und Erbsen

Sie schickt ein paar schüchterne Grüße aus Italien, unsere Kichererbsensuppe mit Zucchini. Denn wir verfeinern sie mit italienischen Kräutern und Tomaten. Das passt doch super: Wer sehnt sich an trüben Novembertagen nicht in den sonnigen Süden? So können wir uns ein bisschen mediterranes Flair auf den Teller holen, auch wenn der nächste Urlaub noch auf sich warten lässt.

Wir kochen unsere Kichererbsensuppe mit Zucchini, Sellerie und tiefgekühlten Erbsen. Natürlich kannst du aber auch andere Gemüsesorten verwenden. Wie immer gilt: Wirf einen Blick in den Kühlschrank oder in die Vorratskammer und prüfe, welche Zutaten dort noch so herumliegen und sich freuen, verbraucht zu werden.

Die Zubereitung der Kichererbsensuppe ist denkbar einfach. Zunächst kümmern wir uns um das Gemüse: Zwiebel und Knoblauch schälen und hacken, Zucchini und Sellerie waschen und klein schneiden. Außerdem lassen wir die Kichererbsen abtropfen.

Tipp: Ernährst du dich vegan? Dann schütte das Wasser aus dem Glas mit den Kichererbsen auf keinen Fall weg! Hebe es auf, um damit veganen Eischnell herzustellen. Den kannst du fürs Backen oder leckere Nachspeisen verwenden.

Aber zurück zur Suppe: Das Gemüse braten wir nun in einem großen Topf an. Im Anschluss geben wir etwas Tomatenmark dazu, das wir kurz rösten lassen, bevor wir es einrühren. Nun dürfen auch gehackte Tomaten aus der Dose, ein wenige Gemüsebrühe und die Kichererbsen sowie Gewürze mit in den Topf. Die Suppe lassen wir nur etwa 20 Minuten köcheln, bevor wir die Erbsen und frischen Basilikum dazu geben. Abschließend schmecken wir sie erneut ab und servieren sie sofort.

