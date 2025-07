Ein knusprig-fruchtiger Teigtraum: Backe dir eine Kirsch-Galette

Lust auf süßes, französisches Flair in deiner Küche? Diese Kirsch-Galette bringt dir genau das in rustikal-eleganter Form. Der selbst gemachte Teig zergeht auf der Zunge, die sanfte Vanille-Creme katapultiert deinen Gaumen auf Wolke sieben, und die saftigen Kirschen sorgen für den Frucht-Twist. Anmutig? Ja. Schwer zu machen? Überhaupt nicht!

Rezept für Kirsch-Galette: süß und knusprig

Galette klingt nicht nur französisch, sondern ist es auch. Das Wort „galette“ stammt vom altfranzösischen „gale“ ab, was so viel wie „flacher Kuchen“ bedeutet. Und das beschreibt es sehr treffend. In Frankreich ist die Galette ein rustikaler Klassiker. Interessanterweise wird sie aber in verschiedenen Regionen unterschiedlich interpretiert. Bei der klassischen Variante handelt es sich um einen Kuchen aus Mürbeteig, der mit Obst belegt ist. Er wird traditionell freihändig geformt und die Ränder am Schluss locker über die Füllung geklappt.

Dagegen gibt es aber auch noch die berühmte bretonische Galette. Diese Spezialität wird aus Buchweizenmehl hergestellt und erinnert eher an Crêpes. Sie ist herzhaft, dünn und wird oft mit Käse, Schinken oder Ei gefüllt – perfekt also für ein deftiges Frühstück oder ein leichtes Mittagessen.

Bei unserer Kirsch-Galette handelt es sich um die erste Variante. Damit kombiniert sie perfekt die süß-sauren Kirschen mit einem buttrigen Teig. Eine hauchdünne Schicht Vanille-Creme sowie gehobelte Mandeln verleihen das gewisse Etwas.

Wir lassen uns die Köstlichkeit mit einem Klecks Schlagsahne schmecken. Genauso gut passt Vanilleeis dazu. Oder du genießt sie nur mit ein bisschen Puderzucker bestäubt. Guten Appetit!

Kirsch-Galette Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 g Mehl

125 g Butter

50 g Puderzucker

30 g gemahlene Mandeln

1 Ei Für die Vanille-Creme: 200 ml Milch

1 Eigelb

1 EL Zucker braun

1 TL Vanilleextrakt z.B. diesen hier 🛒

1 Bio-Orange etwas Abrieb

1-2 EL Mandelmus z.B. dieses hier 🛒 Für den Belag: 400 g frische Kirschen

2 EL Zucker braun

1 TL Zitronensaft

1-2 EL gehobelte Mandeln zum Garnieren Außerdem: etwas Schlagsahne zum Servieren Zubereitung Vermische das Mehl, den Puderzucker und die gemahlenen Mandeln in einer Schüssel. Schneide die Butter in kleine Würfel und arbeite sie mit den Händen in die Mehlmischung ein, bis ein krümeliger Teig entsteht. Gib das Ei hinzu und verknete alles zügig zu einem glatten Teig.

Wickel den Teig in Frischhaltefolie und lasse ihn mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Erhitze die Milch in einem kleinen Topf, bis sie leicht dampft (nicht kochen).

Verquirle das Eigelb mit Zucker, Vanilleextrakt und Orangenabrieb in einer Schüssel. Gieße die heiße Milch langsam unter Rühren zum Eigelb hinzu. Gib die Mischung wieder in den Topf und erhitze sie bei mittlerer Hitze, während du ständig rührst, bis die Creme eindickt. Nimm die Creme vom Herd und lass sie vollständig abkühlen.

Entsteine die Kirschen und mische sie in einer Schüssel mit dem braunen Zucker und dem Zitronensaft. Lass die Kirschen ziehen, während du den Teig weiterverarbeitest.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Rolle den gekühlten Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche oder direkt auf dem Backpapier rund aus (ca. 28–30 cm Durchmesser).

Bestreiche das Ganze dünn mit etwas Mandelmus und dann mit der Vanille-Creme. Lass etwa 4-5 cm Rand frei.

Verteile die vorbereiteten Kirschen gleichmäßig auf der Creme. Klappe den Teigrand vorsichtig nach innen über die Kirschen, sodass ein rustikaler Rand entsteht. Streue die gehobelten Mandeln über die Kirschen.

Backe die Galette für 30–35 Minuten, bis der Teig goldbraun ist und die Kirschen leicht blubbern.

Lass die Galette leicht abkühlen. Schlage die Schlagsahne locker auf und reiche sie zur lauwarmen Galette.

