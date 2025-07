Mach deine Nachmittag zum Highlight: mit diesem Käsekuchen

Kuchen ist eines der besten Dinge der Welt! Das muss gefeiert werden – und zwar mit einem meiner Lieblingskuchen, Käsekuchen. Dieses Rezept wandelt den Klassiker etwas ab. Herausgekommen ist ein Kirsch-Käsekuchen mit Blätterteig!

Rezept für Kirsch-Käsekuchen mit Blätterteig: fruchtig & unwiderstehlich

Kuchen geht immer. Und Käsekuchen sowieso. In meinen Augen ist dieses Gebäck einfach ein Meisterwerk, an dem ich mich wahrscheinlich nie satt essen werde. Das liegt auch daran, dass er so wandelbar ist. Er kommt in so vielen verschiedenen Formen und Zubereitungen daher, dass es so schnell nicht langweilig wird. Liebst du es auch unkompliziert wie ich, ist die einfachste Möglichkeit, ihn mit ein paar frischen Früchten aufzupeppen. Und was könnte im Sommer besser passen als Kirschen. Diese haben nämlich aktuell Saison. Das muss genutzt werden!

Aber auch außerhalb der Kirschzeit kannst du ihn nachbacken. Das Rezept funktioniert ebenso gut mit Kirschen aus dem Glas. Bonus: Hier gibt’s sogar gleich noch ein Glas Kirschsaft, was du während dem Backen schlürfen kannst.

Außerdem verwenden wir in diesem Rezept fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal für den Boden. Damit geht die Zubereitung richtig fix. Alles, was du nämlich tun musst, ist die Kirschen zu entkernen (falls du frische verwendest) und die Käsekuchenmasse anzurühren. Danach kommt der schwierige Teil: das Warten. Aber nach einer Stunde Backzeit und nochmal etwas Zeit zum Abkühlen, kannst du den Kirsch-Käsekuchen mit Blätterteig genießen.

Richtig lecker wird’s, wenn du ihn noch mit ein bisschen Puderzucker bestäubst. Ein Klecks frisch geschlagene Sahne mit Vanille verfeinert schmeckt ebenso herrlich. Oder du servierst den Kuchen mit ein paar gerösteten gehobelten Mandeln oder geraspelter weißer Schokolade. Lecker!

Gönn dir beim nächsten mal ein Stück von diesem Kirschkuchen mit Frischkäse. Unser Kirsch-Mohn-Käsekuchen katapultiert dich direkt in den Kuchenhimmel. Oder du testest mal unseren Käsekuchen vom Blech. Fröhliches Naschen!

Kirsch-Käsekuchen mit Blätterteig Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Abkühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (ca. 32 cm x 25 cm, online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 500 g frische Kirschen

150 g weiche Butter plus etwas mehr zum Einfetten der Form

2 Rollen Blätterteig aus dem Kühlregal

500 g Magerquark

300 g Frischkäse

160 g Zucker

4 Eier

1 Päckchen Vanillezucker

1 Bio-Zitrone Saft und Abrieb Zubereitung Wasche die Kirschen. Entferne falls nötig die Stiele und entkerne sie. Stelle die vorbereiteten Kirschen beiseite.

Fette deine Auflaufform gründlich mit Butter ein, damit der Blätterteig später nicht klebt.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (oder 160 °C Umluft) vor.

Rolle die beiden Blätterteigplatten aus und lege sie überlappend in die Form (drücke die Übergänge gut zusammen). Ziehe den Teig an den Rändern der Form hoch. Falls du überstehenden Teig hast, schneide ihn vorsichtig ab oder falte ihn nach innen unten (so erhältst du einen dickeren Rand).

Gib in eine große Rührschüssel den Quark, Frischkäse, weiche Butter, Zucker, Eier und Vanillezucker. Reibe etwa 1 TL von der Schale der Zitrone ab und presse ihren Saft aus, sodass du ca. 1 1/2 EL Zitronensaft erhältst. Gib beides zu den restlichen Zutaten in die Schüssel. Verrühre alles mit einem Schneebesen oder Handmixer, bis eine glatte Masse entsteht.

Hebe die Kirschen unter die Käsekuchenmasse.

Gieße die das Ganze vorsichtig in die Form. Streiche die Oberfläche glatt, sodass die Füllung sich gleichmäßig verteilt.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen für etwa 50–55 Minuten, bis die Oberfläche leicht goldbraun ist und die Käsekuchenmasse gestockt ist. Falls die Oberfläche zu früh dunkel wird, kannst du gegen Ende der Backzeit etwas Alufolie auflegen.

Lass den Kuchen in der Form bei Zimmertemperatur auskühlen, damit sich die Käsekuchenmasse setzt. Schneide ihn vorsichtig an. Serviere und genieße ihn!

