Diesen Kuchen mit Kirschen und Schokolade musst du nicht backen

Ein Kuchen, perfekt für heiße Tage: Für Kirsch-Schoko-Kuchen ohne Backen bleibt der Ofen aus. Er kombiniert einen Keksboden mit saftigen Kirschen und luftiger Schokocreme. Ein Hingucker, der jedes Kuchenbuffet aufwertet und besonders lecker schmeckt, wenn das Wetter sonnig und warm ist. Hier ist das Rezept!

Kirsch-Schoko-Kuchen ohne Backen: einfach, aber lecker

Nur, weil der Sommer jetzt da ist, bleibt der Kuchenhunger bei vielen nicht aus. Jeden Nachmittag, ungefähr um die gleiche Uhrzeit, meldet er sich mit einem Appetit, den nur eines stillen kann: süßes Gebäck. Doof nur, wenn es draußen über 30 Grad sind und die Vorstellung, den Ofen anzumachen, ungefähr das Letzte ist, was man sich vorstellen kann.

Wie gut, dass es Rezepte für No-Bake-Kuchen gibt, Kuchen, die man nicht backen muss. Diese verwenden meist bereits Gebackenes, wie zum Beispiel Kekse, für ihre Böden und bedecken das Ganze mit einer luftig-leichten Creme. Dieser Kirsch-Schoko-Kuchen ohne Backen kombiniert eine lockere Schokomasse mit Kirschen, Sahne und etwas Schokolade. Ideal für Sommertage, an denen der süße Zahn zwar nach Verpflegung verlangt, es aber zu heiß ist, um sich groß zu bewegen oder gar den Ofen anzumachen.

Zunächst brauchst du Butterkekse und etwas geschmolzene Butter. Ist es warm genug, kannst du darauf verzichten, den Herd dafür anzumachen und stattdessen Kokosöl verwenden, das schon bei Raumtemperatur flüssig werden kann. Zerstoße die Kekse und mische sie mithilfe des Fetts zu einer formbaren Masse. Drücke diese in eine Tarteform und belege sie mit frischen, entsteinten Kirschen.

Nun geht es an die Zubereitung der Creme. Dafür vermischst du kalte Sahne mit etwas Paradiescreme und Sahnesteif und rührst beides zusammen, bis es eine feste, fluffige Creme ergibt. Verteile diese auf dem Keksboden. Nun brauchst du nur noch weitere Kirschen, Schokoraspeln und etwas aufgeschlagene Schlagsahne, um den Kirsch-Schoko-Kuchen ohne Backen zu dekorieren. Stelle ihn bis zum weiteren Gebrauch in den Kühlschrank und genieße ihn so kalt, wie es geht. So schmeckt Kuchen auch im Sommer himmlisch!

Kirsch-Schoko-Kuchen ohne Backen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (26 cm Durchmesser, z.B. diese hier mit herausnehmbaren Boden 🛒 1 Tarteform Zutaten 1x 2x 3x 200 g Butterkekse

100 g Butter

300 g entsteinte Kirschen

450 ml kalte Schlagsahne

2 Pck. Schokoladen-Paradiescreme

1 Pck. Sahnesteif

50 g Zartbitter-Schokoraspeln Zubereitung Zerstoße die Butterkekse fein, entweder in einem Gefrierbeutel mit dem Nudelholz oder in einem Mixer. Schmelze Butter vorsichtig und mische sie mit den Keksbröseln zu einer formbaren Masse.

Drücke die Keksmasse in eine Tarteform mit Hebeboden. Verteile die entsteinten Kirschen gleichmäßig darauf, hebe dabei aber etwa eine Handvoll für die Deko auf.

Schlage 400 ml kalte Sahne mit Sahnesteif und der Paradiescreme-Pulver auf, bis eine cremig-luftige Masse entsteht. Schlage die restliche Sahne auf.

Verteile die Creme gleichmäßig über dem Keksboden mit den Kirschen. Streue die Schokoraspeln darüber und dekoriere nach Belieben mit aufgeschlagener Sahne und weiteren Kirschen.

Stelle den Kuchen mindestens 2 Stunden kalt (über Nacht wird er besonders fest).

