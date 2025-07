Für Familienfeste, Geburtstage oder einfach zwischendurch: Kirsch-Stracciatella-Kuchen

Du liebst Schokolade? Du liebst Kirschen? Perfekt, dann ist dieses Rezept für Kirsch-Stracciatella-Kuchen wie für dich gemacht. Fruchtig, schokoladig und einfach lecker – und gar nicht kompliziert zu backen. Probiere diesen süßen Alleskönner gleich selbst aus!

Kirsch-Stracciatella-Kuchen: versüßt deinen Alltag

Wenn ich an Stracciatella denke, dann meist an Eis oder Kuchen. Doch was bedeutet der Begriff eigentlich genau? Er kommt, wie der Name bereits vermuten lässt, aus dem Italienischen und leitet sich vom Wort „stracciare“ ab, was so viel wie zerreißen oder zerfetzen bedeutet. Eigentlich ganz passend. Schließlich sieht es so aus, als wären viele kleine „Schokofetzen“ im Eis oder Kuchen verteilt.

Da nun wieder Kirschen-Saison ist, bietet es sich an, einen Klassiker, den Stracciatella-Kuchen, einfach mit dem süß-säuerlichen Steinobst zu verfeinern. Denn Kirschen und Schokolade sind ein Duo wie Yin und Yang: Sie ergänzen und balancieren sich perfekt aus!

Wusstest du, dass Kirschen und Schokolade bestimmte Aromastoffe teilen? Diese Stoffe verstärken sich gegenseitig und sorgen dafür, dass ihr Zusammenspiel besonders harmonisch ist, sodass wir einfach nicht genug davon bekommen können.

Dieser Kuchen ist einfach der ideale Mix und dabei richtig bodenständig und vielseitig. Er könnte genauso gut auf einem Kindergeburtstag wie beim Kaffeeklatsch mit Freunden serviert werden. Stracciatella mach Schokoladenfans happy, die Kirschen locken die Fruchtliebhaber – besser geht’s nicht.

Was meinst du? Nach diesem kleinen Exkurs hast du doch bestimmt noch mehr Lust, deinen Stracciatella-Kirsch-Kuchen zu backen, oder?

Wenn du Kirschen genauso liebst wie wir, schmeckt dir bestimmt auch dieser Schokoladen-Blechkuchen mit Kirschen. Oder wage dich mal an eine Schwarzwälder Kirschtorte vom Blech. Ein Mohnkuchen mit Kirschen schmeckt mindestens genauso lecker. Viel Spaß beim Nachbacken!

Kirsch-Stracciatella-Kuchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Abkühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (z.B. diesen hier 🛒 1 Kirschentkerner

(ca. 25 cm, z.B. diese hier 🛒 1 Kastenform Zutaten 1x 2x 3x 500 g frische Kirschen oder 1 Glas entsteinte Kirschen, ca. 380 g

150 g weiche Butter plus etwas mehr zum Einfetten der Backform

180 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt z.B. diesen hier 🛒

2 Eier

250 g Mehl plus etwas mehr zum Einstäuben der Form

1 Päckchen Backpulver

1 Prise Salz

150 ml Milch

100 g Zartbitterschokolade

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Wasche die Kirschen, entferne die Stiele und entkerne sie. Falls du Kirschen aus dem Glas nutzt, gieße sie in ein Sieb und lass sie abtropfen.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (oder 160 °C Umluft) vor.

Fette die Kastenform mit Butter ein und bestäube sie leicht mit Mehl.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanilleextrakt in einer Schüssel cremig auf.

Gib nach und nach die Eier hinzu und rühre, bis die Masse luftig ist.

Siebe das Mehl, Backpulver und das Salz dazu, während du die Milch dazugibst und alles unterrührst, bis ein glatter Teig entsteht.

Hacke die Zartbitterschokolade ganz fein.

Hebe die gehackte Schokolade und die Kirschen vorsichtig unter den Teig.

Fülle den Teig in die vorbereitete Kastenform und streiche ihn glatt.

Backe den Kuchen etwa 50–60 Minuten im vorgeheizten Ofen. Mach eine Stäbchenprobe: Bleibt kein Teig mehr am Holzstäbchen kleben, ist der Kuchen fertig.

Lass den Kuchen auskühlen, bevor du ihn aus der Form holst. Bestäube ihn mit Puderzucker, schneide ihn in Stücke und genieße ihn.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.