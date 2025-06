Kirschen einfrieren? Mit diesen 7 Tipps gelingt es garantiert

Mit frischen Kirschen steht das nächste Sommerobst in den Startlöchern. Nachdem die Kirschbäume erst so hübsch geblüht haben, sind nun die süßen Früchte bereit, geerntet zu werden. Und wie bei allen leckeren Früchten ist auch bei den Kirschen die Saison viel zu kurz. Damit du das ganze Jahr über etwas von dem Steinobst hast, kannst du Kirschen haltbar machen. Einfrieren ist eine Möglichkeit. Hier sind 7 Tipps, wie du Kirschen einfrieren kannst, damit sie nach dem Auftauen lecker bleiben.

Kirschen einfrieren: so geht’s

Um die Frage kurz und knackig zu beantworten: Ja, Kirschen lassen sich problemlos einfrieren. Sowohl Süß-, als auch Sauerkirschen eignen sich wunderbar dafür. Mit dem richtigen Vorgehen ist das auch nicht schwer. Beachte einfach die folgenden 7 Tipps:

1. Reife und unversehrte Kirschen verarbeiten

Bevor du Kirschen einfrierst, achte darauf, nur die besten Früchte auszuwählen. Kirschen reifen nach der Ernte nicht mehr nach, daher sollten deine ausgewählten Exemplare reif, aber auch nicht überreif sein. Und frei von Druckstellen oder fauligen Abschnitten. Am besten eignen sich Kirschen, die noch eine leicht feste Struktur haben, um beim späteren Verzehr ein optimales Mundgefühl zu bieten.

2. Waschen und gründlich trocknen

Wasche die Kirschen unter fließendem Wasser, um Rückstände wie Schmutz, Blätter oder Schadstoffe zu entfernen. Du kannst sie auch für zehn Minuten im Waschbecken liegen lassen, dass du zuvor mit Wasser gefüllt hast. Das lockt eventuell vorhandene kleine Tierchen hervor.

Trockne die Kirschen danach gründlich ab, am besten mit einem sauberen Küchentuch. Feuchtigkeit auf dem Steinobst kann dazu führen, dass die Früchte beim Einfrieren aneinanderkleben. Außerdem solltest du noch die Stiele entfernen.

3. Mit oder ohne Kern?

Bei diesem Punkt gibt es, wie so oft in der Küche, verschiedene Meinungen. Die gute Nachricht? Beides funktioniert: Du kannst Kirschen mit oder ohne Kern einfrieren. Mit Kern verlieren die Früchte beim Auftauen weniger Saft, bleiben besser in Form und werden weniger matschig. Frierst du die Kirschen ohne Stein ein, sparst du dir mit dem Entkernen vor dem Einfrieren später die Arbeit. Perfekt, wenn du die Kirschen für Kuchen, Desserts oder Saft nutzen möchtest. Verwende einen Kirschentkerner, um dir die Arbeit zu erleichtern.

Idealerweise überlegst du dir schon vor dem Einfrieren, wofür du das Steinobst später benutzten möchtest. Oder du frierst, wenn du ausreichend Platz in deinem Gefrierfach hast, einfach mehrere Portionen ein. Jeweils eine mit und ohne Stein.

Kirschen entkernen kann ganz schön lästig werden. Zum Glück gibt es mittlerweile einige praktische Küchenhelfer, die dir die Arbeit erleichtern. Drei nützliche Gadgets, mit denen du die Steinfrüchte in Zukunft einfach entsteinen kannst, haben wir für dich zusammengestellt.

4. Vorfrosten

Diesen Tipp kenne ich bereits von meiner Großmutter. Wenn sie Obst eingefroren hat, geschah dies stets in mehreren Etappen. So wanderten die vorbereiteten Kirschen, je nachdem, wie viel Platz im Froster war, nebeneinander auf einen Teller, ein Tablett oder ein Backblech. So konnten die Kirschen anfrieren, ohne später beim endgültigen Einfrieren aneinander zu haften. Außerdem war so später eine portionsweise Entnahme leicht möglich. Für das Vorfrosten solltest du zwei bis drei Stunden einplanen.

5. Aufbewahrung und Beschriftung

Sobald die Kirschen vorgefrostet sind, gib sie in luftdichte Behälter 🛒 oder Gefrierbeutel. Drücke möglichst viel Luft aus den Gefrierbeuteln, um Gefrierbrand zu vermeiden. Beschriften nicht vergessen! Versehe die Behälter mit Datum und Inhalt, damit du weißt, wie lange die Kirschen schon im Gefrierschrank liegen.

6. Haltbarkeit

Eingefrorene Kirschen halten sich bei -18 °C etwa acht bis 12 Monate. Je schneller du sie nach der Ernte einfrierst, desto besser bleibt der Geschmack erhalten. Nach längerer Lagerung verlieren sie an Aroma, sind aber dennoch genießbar.

7. Auftauen

Wie du die Kirschen auftauen solltest, hängt von der geplanten Verwendung ab. Für Smoothies oder Eiscreme kannst du sie direkt aus dem Gefrierschrank nehmen, ohne sie aufzutauen. Gleiches gilt, wenn du sie zum Kochen, Backen oder Braten benutzen möchtest. Möchtest du sie pur genießen, lasse sie am besten langsam im Kühlschrank auftauen, um die Textur und den Geschmack bestmöglich zu erhalten.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Gefrorene Kirschen sind wahre Alleskönner! Du kannst sie für süße und sogar herzhafte Gerichte verwenden und natürlich in Desserts wie Kuchen, Torten, Puddings oder Eis. Zu unseren Lieblingen zählen der Kirsch-Schmandkuchen vom Blech und die Engelscreme mit Quark und Kirschen . Ein absoluter Klassiker unter den Kirschrezepten ist die Rote Grütze mit Vanillesoße. So köstlich, die hat schon meine Großmutter nach ihrem Geheimrezept gemacht.

Mit unseren 7 Tipps kannst du Kirschen einfrieren und den Geschmack bewahren. Und dich das ganze Jahr über am köstlichen Sommerobst erfreuen! Viel Spaß beim Einfrieren und Genießen!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.