Dieser frische Eisbecher kühlt dich sofort

Dieser leckere Kiwi-Eisbecher wird das Frischeste sein, was du diesen Sommer essen kannst. Einfach selbst gemacht, begeistern die grünen Kugeln Groß und Klein. Mit etwas Sahne und frischen Kiwis getoppt, steht einem gemütlichen Sommerabend nichts mehr im Weg!

Leckerer Kiwi-Eisbecher für besonders heiße Tage

In China entstanden und von begeisterten Gärtnern rund um die Welt verbreitet, haben Kiwis ihren festen Platz in den Herzen von Obstliebhabern eingenommen. Besonders in Neuseeland, wo Kiwis nicht nur ihren Namen, sondern auch ihre weltweite Bekanntheit erlangten, sind die grünen Früchte nicht mehr wegzudenken. Nicht nur als Snack ist die Kiwi supererfrischend, besonders als Eis ist sie das perfekte Dessert für warme Tage.

Die Kiwi wurde in Neuseeland anfangs „Chinesische Stachelbeere“ genannt. Erst 1959 erhielt sie den Namen „Kiwi“, nach dem neuseeländischen Nationalvogel. Klingt lustig, aber die Frucht teilt sich mit dem Vogel ein paar Merkmale – beide sind klein, braun und haben eine behaarte Oberfläche.

Für deinen leckeren Kiwi-Eisbecher benötigst du frische Kiwis, Sahne und Honig, der deinem Eisbecher eine natürliche Süße verleiht. Achte darauf, dass der Geschmack der Kiwi trotz Süße im Vordergrund steht – so wird dein Dessert besonders frisch.

Für die Zubereitung deines Kiwi-Eisbechers beginne mit den Kiwis. Die werden geschält und zusammen mit den anderen Zutaten zu einer cremigen Masse vermengt. Am einfachsten gelingt das Kiwi-Eis natürlich in einer Eismaschine. Wenn du keine hast, kannst du die Masse natürlich auch so einfrieren.

Sobald dein Kiwi-Eis fertig ist, serviere es in einem ansprechenden Glas. Eine schöne Garnierung mit Sahne und frischen Kiwi-Scheiben freut nicht nur das Auge deiner Gäste, sondern schmeckt zusätzlich nochmal frischer.

Kiwi-Eisbecher Nina keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Portionen Kochutensilien Eismaschine Zutaten 1x 2x 3x 6 Kiwis

180 ml Milch

2 EL Zitronensaft

80 g Zucker

2 EL Honig

200 ml Sahne

Kiwis und Schlagsahne zum Garnieren Zubereitung Schäle die Kiwis. Gib sie zusammen mit der Milch, Zitronensaft, Zucker und Honig in ein hohes Gefäß und mixe alles mit einem Mixstab.

Schlage die Sahne steif und hebe sie unter die Obstmasse.

Fülle anschließend alle Zutaten in die Eismaschine und lasse das Eis ca. eine Stunde kühlen.

Serviere deinen Eisbecher in einem Glas, mit etwas Sprühsahne und Kiwi-Scheiben.

