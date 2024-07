Kiwi-Margarita: exotische Kiwi trifft mexikanischen Cocktail-Klassiker

Kiwi schmecken nicht nur pur oder im Dessert, auch im Cocktail sorgen die exotischen Früchte für Geschmack. Wir verbinden heute mal einen klassischen Margarita mit der Kiwi und kreieren einen erfrischenden Sommerdrink: den Kiwi-Margarita.

Kiwi-Margarita wie aus der Cocktailbar zu Hause zubereiten

Möchtest du einen Cocktail zu Hause zubereiten, der genauso gut schmeckt wie in der Lieblingsbar? Dann halte dich an unser Rezept. Für einen Kiwi-Margarita brauchst du frische Kiwis, Orangenlikör, Tequila, Limettensaft, Zuckersirup und Eiswürfel. Außerdem ist es praktisch, einen Cocktailshaker zu haben.

Schäle zuerst die Kiwis und schneide sie dann in Stücke. Die gibst du in einen Shaker und zerdrückst sie grob mit einem Löffel oder Barstößel, wenn du einen hast. Fülle die Eiswürfel mit hinein und gieße dann Tequila, Orangenlikör und die übrigen flüssigen Zutaten hinzu und mixe alles gut durch. Danach gießt du den Cocktail in zwei Gläser und dekorierst mit den Margarita noch mit Minze.

Ein besonderes Highlight unseres Cocktails ist der Salzrand. Der gehört zu einem klassischen Margarita einfach dazu. Dazu reibst du den Rand deines Glases mit einer halben Limette ein und stülpst den Glasrand danach auf einen mit Salz bedeckten Teller. Beim Trinken schmeckst du später zuerst die salzige Note, bevor du auf den süßen Geschmack des Cocktails triffst. Wenn du dem Salzrand aber gar nichts abgewinnen kannst, dann lass ihn bei der Zubereitung der Kiwi-Margaritas einfach weg.

Die Mischung aus fruchtigen Kiwis und dem säuerlichen Limettensaft macht den Kiwi-Margarita zu einem erfrischenden Sommer-Cocktail, der auf keiner Gartenparty fehlen darf. Seine einfache und schnelle Zubereitung bringen zusätzliche Pluspunkte.

Nicht nur der Kiwi-Margarita erfrischt diesen Sommer. Auch ein Angelo Azzuro ist sorgt für Stimmung und ist dank seiner blauen Farbe gleichzeitig ein besonderer Hingucker. Ein Bellini schmeckt intensiv nach Pfirsich und ist der Sommercocktail schlechthin, ebenso wie dieser Erdbeer-Limoncello-Spritz. Prost!