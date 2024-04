Kann man Kiwi mit Schale essen? Ja, und aus diesen Gründen sollte man es sogar

Viele Menschen fragen sich, ob sie die pelzige Schale der Kiwi essen können. Die Antwort ist einfach: Ja, man kann Kiwi mit Schale essen. Die Schale der Kiwi ist essbar und enthält sogar zusätzliche Nährstoffe, die im Fruchtfleisch nicht in der gleichen Konzentration vorhanden sind. In diesem Ratgeber erfährst du, wie du Kiwis mit Schale sicher genießen kannst und welche Vorteile es hat.

Kiwi mit Schale essen – Sicherheitsaspekte

Bevor du eine Kiwi mit Schale isst, solltest du sie gründlich waschen. Das entfernt Schmutz und mögliche Pestizidrückstände. Biologisch angebaute Kiwis sind eine gute Wahl, um die Belastung durch Chemikalien zu minimieren. Nach dem Waschen kannst du die Kiwi mit Schale essen. Die Schale ist zwar etwas härter als das Fruchtfleisch, aber dennoch genießbar.

Nährstoffe und Vorteile

Die Schale einer Kiwi enthält hohe Mengen an Ballaststoffen und Vitamin C. Wenn du Kiwi mit Schale isst, erhöhst du die Aufnahme dieser Nährstoffe. Die Ballaststoffe können die Verdauung fördern und das Sättigungsgefühl verstärken. Zudem ist die Schale reich an Antioxidantien, die zum Schutz der Zellen beitragen können.

Der Geschmack der Kiwi-Schale ist etwas herber als das süße Fruchtfleisch. Manche Menschen schätzen diesen Kontrast. Die Textur ist faserig und kann für eine interessante Abwechslung sorgen. Wenn du Kiwi mit Schale isst, erlebst du die Frucht in ihrer ganzen Vielfalt.

Tipps für den Verzehr

Du kannst Kiwi mit Schale in Scheiben schneiden oder die ganze Frucht wie einen Apfel essen. Wenn du die Textur der Schale nicht magst, versuche, die Kiwi in dünne Scheiben zu schneiden, damit die Schale weniger auffällig ist. Kiwi mit Schale zu essen, kann eine Bereicherung für deinen Speiseplan sein.

