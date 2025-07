Ein grüner Zucchini-Smoothie für einen erfrischenden Start in den Tag

Für viele Menschen gehört ein Frühstück kurz nach dem Aufstehen zu einem erfolgreichen Tag dazu. Mir geht es da ehrlich gesagt ganz anders: bis ich meine erste Mahlzeit zu mir nehme, sind nach dem Aufstehen meist einige Stunden vergangen. Nichtsdestotrotz kommt auch bei mir hin und wieder das Hungergefühl früher als erwartet durch und dann ist dieser Kiwi-Zucchini-Smoothie genau das Richtige für mich.

Mit einem frischen Kiwi-Zucchini-Smoothie schmackhaft in den Tag starten

Auf den ersten Blick klingt eine Zucchini im Smoothie vielleicht ungewöhnlich, wird dich aber garantiert positiv überraschen. Die Zucchini hat keinen allzu starken Eigengeschmack, bringt aber allerhand gute Inhaltsstoffe mit sich!

Dadurch, dass sie roh im Smoothie verarbeitet wird, bleiben die in ihr enthaltenen Nährstoffe nämlich erhalten. Zucchini versorgen dich mit viel Eisen, Vitamin C und Vitamin A. Wie auch bei vielen anderen Früchten, finden sich die meisten Inhaltsstoffe übrigens in der Schale! Und dass sie hauptsächlich aus Wasser bestehen, haben Zucchini, genau wie Gurken, kaum Kalorien. Und apropos Gurken: Wenn sich in den letzten Jahren Gurkenscheiben im Wasser von hippen Cafés durchgesetzt haben, dann sollte so langsam auch die Zucchini ihren Auftritt bekommen, oder nicht?

In der Kombination mit Kiwis, Apfel und Banane zauberst du dir einen herrlich fruchtigen, grünen Smoothie. Der Apfel bringt Frische und eine leichte Säure hinein, die vom Limettensaft noch verstärkt wird und das Ganze in meinen Augen noch lebendiger macht.

Wenn du es noch ein bisschen grüner möchtest und etwas herber magst, dann kannst du den Smoothie problemlos noch mit einer Handvoll Babyspinat ergänzen. Das verstärkt nicht nur die Farbe und erweitert das Geschmacksprofil ein wenig, sondern versorgt dich zusätzlich noch mit Eisen und Vitamin K. Auch, wenn du, wie ich, nicht der größte Frühstücksmensch sein solltest, ist dieser grüne Kiwi-Zucchini-Smoothie genau das richtige, um dich am Morgen mit der nötigen Portion Energie für den Tag zu versorgen.

Kiwi-Zucchini-Smoothie Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien z.B. online hier 🛒 verfügbar 1 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 2 grüne Kiwis

1 kleine Zucchini

1 reife Banane

1 Apfel

1/2 Bio-Limette

1 TL Ahornsirup optional, alternativ Honig

200 ml Wasser Zubereitung Schäle die Kiwis und schneide sie in grobe Würfel. Wasche die Zucchini, entferne die Enden und schneide sie grob klein. Schäle die Banane, entkerne Äpfel und schneide beides klein.

Wasche die Limette heiß ab und reibe ein wenig von der Schale ab. Halbiere sie und presse den Saft aus einer Hälfte der Frucht aus.

Gib alles zusammen mit dem Wasser und Ahornsirup in einen Mixer und püriere es für 30-60 Sekunden auf hoher Stufe, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

