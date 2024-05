Das gute alte Jägerschnitzel darf auf keiner gutbürgerlichen Speisekarte fehlen. So manches hungriges Maul ist allerdings nicht hungrig genug, wenn das Schnitzel die gesamte Tellerfläche einnimmt. In solchen Fällen ist man mit Mini-Schnitzel gut bedient. Richtig rund wird die ganze Sache allerdings erst mit einer sahnigen Soße und Pasta. Also auf in die Küche zum Kochlöffelschwingen!

Rezept für Jägerschnitzel-Pasta

Behalte den Kochlöffel am besten gleich in der Hand. Notfalls kann man ihn schon mal als Esslöffel entfremden und die schmackhaften Mini-Schnitzel direkt aus der Pfanne in die Futterluke spachteln. Wie könnte man da auch widerstehen?

Lust auf noch mehr Schnitzel? Hier gibt es weitere Ideen. Dieser Rösti-Schnitzel-Auflauf schmeckt ebenso gut wie dieses Auberginenschnitzel als Veggie-Variante oder dieser Schnitzel-Auflauf mit Champignons.