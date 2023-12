Für die Weihnachtsfeiertage bereitet man in der Regel so viel Essen zu, dass am Ende immer etwas übrig bleibt. Ging es dir in diesem Jahr genauso? Man lernt einfach nicht aus den Festen der vergangenen Jahre – er könnte ja sein, dass Opa Willi oder Tante Marlene nicht satt werden. Wir verraten dir jetzt ein Geheimnis: Die Leckerschmecker-Redaktion kocht sogar manchmal bewusst ein wenig mehr, um schon ein paar Zutaten für leckere Leftover-Rezepte für die Tage nach dem großen Fest zu haben. Denn wir lieben es, aus Beilagen- oder Bratenresten neue Gerichte zu zaubern, etwa kleine Rotkohl-Gänse-Burger.

Kleine Rotkohl-Gänse-Burger mit den Resten vom Weihnachtsessen

Sind noch Reste vom Rotkohl und Festtagsbraten übrig? Na bestens, wir nutzen sie einfach für diese kleinen Rotkohl-Gänse-Burger. Weil die Zutaten schon gekocht wurden, sind die Burger in Windeseile zubereitet und eignen sich daher bestens als Snack oder Abendessen für die Tage nach Weihnachten. Du kannst sowohl Rotkohl als auch Fleisch natürlich genauso gut einfrieren und die kleinen Rotkohl-Gänse-Burger aufs Partybuffet für Silvester stellen. Deine Gäste werden sie lieben!

Für uns sind die Rotkohl-Gänse-Burger eine tolle Möglichkeit, nach den Feiertagen nicht gleich wieder in Küchenhektik zu verfallen, sondern stattdessen entspannte Momente mit der Familie bei einem gemütlichen Essen zu verbringen. Denn die Zeit und der Aufwand für die Zubereitung dieses kreativen Resteessens halten sich wirklich in Grenzen.

Ist noch frischer Rotkohl da? Brate dir daraus ein paar Rotkohlsteaks oder koche mit Gulasch gefüllten Rotkohl auf Kartoffelrösti.

Auf die Burger kommt zunächst eine selbst angerührte Soße aus Mayo, Ketchup und Senf, verfeinert mit Ahornsirup und abgeschmeckt mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Dann dürfen auch schon Rotkohl und Gänsefleisch darauf Platz nehmen. Bei wem es Ente gab, nimmt natürlich dementsprechend einfach Entenfleisch, das übrig geblieben ist. Und auch für eine Veggie-Variante ist gesorgt: Schneide Klöße, die nicht gegessen wurden, in dünne Scheiben und brate sie in der Pfanne kurz an.