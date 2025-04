Probiere im Ofen gebackenen Spargel mit Knoblauch-Zitronen-Marinade

Manche Gerichte sind echte Verwandlungskünstler: Dieser Knoblauch-Zitronen-Spargel aus dem Ofen zum Beispiel kann sowohl Beilage als auch leichtes Hauptgericht sein. Wir lieben ihn beispielsweise auf dem Grillbuffet oder zu einem Stück Fleisch oder Fisch, essen ihn aber ebenso gern mit etwas frischem Baguette oder einem knackigen Salat. Denn wir lieben es auch, einfach mal Veggie unterwegs zu sein. Ganz egal, worauf du Lust hast, diese Zubereitung für das grüne Stangengemüse solltest du dir merken.

Rezept für Knoblauch-Zitronen-Spargel aus dem Ofen

Denn es ist nicht nur wandelbar, sondern auch noch richtig leicht nachgemacht. Insgesamt dauert die Zubereitung nur etwa eine halbe Stunde, und wir selbst haben lediglich ungefähr 15 Minuten Arbeit. Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es aber nicht – überzeuge dich selbst!

Um den Knoblauch-Zitronen-Spargel aus dem Ofen nachzukochen, beginnen wir mit dem Gemüse. Dafür schneiden wir die holzigen Enden vom Spargel ab und waschen die Stangen anschließend. Warum wir uns für grünen Spargel entschieden haben? Er schmeckt etwas würziger als der weiße und muss außerdem in den meisten Fällen nicht geschält werden. Das spart nochmals Zeit und das Ergebnis liegt schneller auf dem Teller. Perfekt!

Wir liegen also gut in der Zeit, als wir die gewaschenen Spargelstangen auf einem Blech, das wir mit Backpapier ausgelegt haben, verteilen. Nun ziehen wir Knoblauch ab und hacken ihn. Danach widmen wir uns einer Bio-Zitrone, die wir waschen und halbieren. Eine Hälfte davon schneiden wir in Scheiben, die andere pressen wir aus.

Den Zitronensaft verrühren wir fix mit etwas Olivenöl und dem gehackten Knoblauch und marinieren damit den Spargel. Im Anschluss würzen wir ihn noch mit Salz und Pfeffer, belegen ihn mit den Zitronenscheiben und schieben ihn in den Ofen. Tür zu, das war’s! Wir haben Pause, den Rest erledigt die Röhre. Lediglich zweimal lassen wir uns noch einmal in der Küche blicken: nach zehn Minuten, um den Knoblauch-Zitronen-Spargel aus dem Ofen einmal zu wenden – und zum Essen natürlich!

Knoblauch-Zitronen-Spargel aus dem Ofen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bund grüner Spargel

2 Knoblauchzehen

1 Bio-Zitrone

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer Zubereitung Heize den Ofen auf 190 °C Ober-/ Unterhitze vor und lege ein Blech mit Backpapier oder einer Silikonmatte 🛒 aus.

Schneide die holzigen Enden vom Spargel ab und wasche die Stangen. Lege sie aufs Blech.

Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn. Wasche die Zitrone, halbiere sie und schneide eine Hälfte in Scheiben. Presse die andere Hälfte aus.

Verrühre das Olivenöl mit dem Knoblauch und dem Zitronensaft. Verteile es über dem Spargel, sodass er gut damit bedeckt ist.

Würze den Spargel mit Salz und Pfeffer und lege die Zitronenscheiben darauf.

Schiebe das Blech in den Ofen und backe den Spargel 10 Minuten.

Wende ihn und backe ihn weitere 5 Minuten. Notizen Der Spargel schmeckt als Beilage zu Fisch oder Fleisch oder mit frischem Baguette als leichte Hauptmahlzeit.

