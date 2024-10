So werden deine Bratkartoffeln besonders knusprig

Was ist die perfekte Beilage? Das lässt sich vielleicht universell nicht so einfach beantworten, aber knusprige Bratkartoffeln stehen bei uns sehr weit oben auf der Liste. Wir haben ausprobiert, wie sie am knusprigsten werden und verraten heute unsere besten Tipps!

Knusprige Bratkartoffeln im Handumdrehen: die besten Kartoffelsorten

Knusprige Bratkartoffeln sind an sich nicht schwer, zuzubereiten. Du musst dennoch auf ein paar Dinge achten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Beginnen wir also mit dem Grundbaustein: Welche Kartoffelsorte eignet sich am besten für Bratkartoffeln? Die Antwort lautet: Die Sorte ist egal, Hauptsache sie ist vorwiegend festkochend. Hier kannst du ganz einfach schauen, was verfügbar ist. Rotschalige Kartoffeln funktionieren ebenso gut wie lilafarbene, nur geben letztere dem Gericht eine interessante Farbe. Auch kannst du gut die Sorte Kipfler verwenden.

Welche Pfanne ist die Beste?

Die erfolgreiche Zubereitung von knusprigen Bratkartoffeln steht und fällt mit der Wahl der Pfanne. Am besten funktioniert eine gusseiserne Pfanne, welche die Hitze besonders gleichmäßig verteilt. Wichtig hierbei ist, dass diese vor der Benutzung eingebrannt wurde und eine sogenannte Patina gebildet hat. Diese verhindert, dass die Kartoffeln anbrennen. Hast du keine gusseiserne Pfanne zur Hand, kannst du auch eine gut beschichtete Pfanne mit dickem Boden verwenden.

Welches Fett eignet sich für Bratkartoffeln?

Bratkartoffeln werden erst so richtig knusprig, wenn sie bei relativ hoher Hitze gebraten werden. Daher eignet sich ein Öl, das einen niedrigen Rauchpunkt hat, nicht. Natives Olivenöl schmeckt zwar in Salatsoßen, sollte hier jedoch nicht zum Einsatz kommen. Am besten ist ein neutrales und hitzebeständiges Pflanzenöl oder Butterschmalz. Magst du einen besonders deftigen Geschmack an deinen knusprigen Bratkartoffeln, kannst du auch Schweine- oder Gänseschmalz verwenden.

Knusprige Bratkartoffeln aus gekochten Kartoffeln

Möchtest du Bratkartoffeln aus gekochten Kartoffeln machen, solltest du einige Punkte unbedingt beachten. Verwende am besten Pellkartoffeln, die in der Schale gekocht werden, denn diese besitzen die beste Struktur. Kühle die gekochten Kartoffeln auf jeden Fall vor dem Verarbeiten ab, sonst zerfallen sie.

500 g gekochte, vorwiegend festkochende Kartoffeln

1 große Zwiebel

100 g Speckwürfel

Öl deiner Wahl z.B., Pflanzenöl, Schweinefett, Butterschmalz

Salz & Pfeffer

Pelle die Kartoffeln und schneide sie in 0,5 cm dicke Scheiben. Pelle und hacke die Zwiebel. Erwärme eine Pfanne auf mittlerer Stufe und gib ein wenig Fett hinein. Brate die Zwiebeln fünf Minuten. Gib den Speck dazu und brate alles zwei Minuten weiter. Stelle beides anschließend auf einem Teller zur Seite. Erhitze das restliche Öl in der Pfanne. Lege die Kartoffelscheiben nebeneinander hinein. Brate sie bei mittlerer Hitze etwa 5 bis 6 Minuten oder bis sie goldbraun und knusprig sind. Wende sie und brate sie erneut etwa 6 Minuten. Würze mit Salz und Pfeffer.

Knusprige Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln

Auch aus rohen Kartoffeln kannst du Bratkartoffeln machen. Wichtig ist hier nur, dass du die Scheiben vorher in Wasser legst, damit die Stärke ausgewaschen wird.

600 g rohe, vorwiegend festkochende Kartoffeln

1 große Zwiebel

100 g Speckwürfel

Öl deiner Wahl z.B., Pflanzenöl, Schweinefett, Butterschmalz

Salz, Pfeffer

Schäle die Kartoffeln und schneide oder hobele sie in etwa 2 Millimeter dicke Scheiben schneiden. Lege sie für 10 Minuten in kaltes Wasser legen. Pelle und hacke die Zwiebel und brate sie in etwas neutralem Öl an. Gib die Speckwürfel hinzu und brate sie kurz mit an, stelle dann beides beiseite. Erhöhe die Hitze und bedecke den Boden der Pfanne mit Öl. Erhitze dieses gut und gib dann die Bratkartoffeln hinein, sie dürfen sich dabei nicht überlappen. Salze die Kartoffeln und brate sie 15-20 Minuten. Wende sie dabei nicht zu oft. Gib kurz vor Ende der Bratzeit Speck und Zwiebeln hinzu. Würze die Kartoffeln und serviere sie mit frischer Petersilie.

Bratkartoffeln aus Süßkartoffeln

Du kannst auch knusprige Bratkartoffeln aus Süßkartoffeln herstellen! Ein Tipp hierbei: Wässere sie erst gut, um etwas Stärke auszuwaschen, trockne sie ab und wälze sie vor dem Braten in etwas Speisestärke. Dadurch werden sie extra knusprig.

eine große Süßkartoffel

3 EL Speisestärke

1 große Zwiebel

100 g Speckwürfel

neutrales Pflanzenöl

Salz und Pfeffer.

Schäle die Süßkartoffel und schneide sie in Scheiben oder Würfel. Lege diese dann für mindestens 15 Minuten in kaltes Wasser. Pelle und hacke die Zwiebel und brate sie in etwas neutralem Öl an. Gib die Speckwürfel hinzu und brate sie kurz mit an, stelle dann beides beiseite. Gieße die Kartoffeln in einem Sieb ab und tupfe sie mit einem Tuch trocken. Mische in einer tiefen Schüssel Speisestärke mit Salz und Pfeffer, gib die Süßkartoffelscheiben dazu und mische sie, bis diese vollständig mit Speisestärke bedeckt sind. Erhitze eine Pfanne auf mittlerer Stufe und gib ausreichend Öl hinein. Sobald es richtig heiß ist, brate die Kartoffel nach und nach von beiden Seiten goldbraun.