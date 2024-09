Mediterraner Genuss: knuspriger Moussaka-Wrap

Moussaka gehört zu den Klassikern der griechischen Küche schlechthin. Hast du Appetit auf diese mediterrane Köstlichkeit, möchtest aber nicht gleich eine ganze Auflaufform voll davon zubereiten, ist unsere Variante die ideale Alternative. Wir schnappen uns die typischen Zutaten für das Gericht und verwandeln diese einfach in einen knusprigen Moussaka-Wrap. Du wirst begeistert sein.

Knuspriger Moussaka-Wrap: griechischer Klassiker im neuen Gewand

Moussaka als Wrap? Mit unserem Rezept ist dies kein Problem. Besorge dir Aubergine, geriebenen Käse, Hackfleisch, Tomatenmark, Crème fraîche und ein paar Gewürze oder Kräuter und folge für diese Köstlichkeit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Wasche und schneide zuerst die Aubergine in sehr dünne Scheiben. Erhitze dann eine Pfanne, streue den geriebenen Käse in kleinen Kreisen hinein und lass ihn in der Pfanne schmelzen. Verteile anschließend die dünnen Auberginenscheiben auf dem Käse und lass sie zugedeckt für einige Minuten in der Pfanne anbraten.

Parallel dazu brätst du Hackfleisch in einer zweiten Pfanne an und gibst das Tomatenmark hinzu, sobald es braun wird. Schmecke mit den Gewürzen ab und lass das Fleisch weitere 5 Minuten köcheln.

Verteile das Hack nun auf den Auberginen, bestreiche es zusätzlich mit etwas Crème fraîche und rolle alles vorsichtig zu einem Wrap zusammen. Lass ihn dir zusammen mit der restlichen Crème fraîche schmecken.

Der Wrap schmeckt wie ein Moussaka aus der Auflaufform und hat alle Komponenten, für die das griechische Ofengericht beliebt ist. Du hast die würzige Hackfleischschicht, knusprigen Käse, die Aubergine und cremige Crème fraîche.

Hast du lieber Appetit auf das Original, haben wir das Rezept für Moussaka oder ein vegetarisches Moussaka mit Linsen für dich. Auch ein griechischer Fischauflauf mit Tomaten und Feta schmeckt nach Urlaub.