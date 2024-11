Außen knusprig, innen saftig: Tofu aus dem Airfryer

Ich entdecke immer mehr leckere Rezepte aus dem Airfryer. Seitdem läuft meine Heißluftfritteuse heiß und ich koche sogar meine Frühstückseier in ihr. Ein tolles und vor allem köstliches Rezept ist der knusprige Tofu aus dem Airfryer. Probiere es am besten gleich selbst aus!

So leicht machst du knusprigen Tofu aus dem Airfryer

Tofu, auch als „Bohnenquark“ bekannt, wurde in den letzten Jahren immer beliebter. Er stammt ursprünglich aus China und wird dort seit über 2000 Jahren als Grundnahrungsmittel geschätzt. In der asiatischen Küche gilt er seit jeher als wertvolle Eiweißquelle und ist eine hervorragende Alternative zu Fleisch. Mit seinem milden Geschmack und seiner Schwammstruktur nimmt Tofu Gewürze und Marinaden besonders gut auf, was ihn so beliebt und vielseitig einsetzbar macht.

In Japan und China wird Tofu gebraten, gedämpft, gekocht oder auch roh serviert. Die moderne Variante in der Heißluftfritteuse ist fettarm und unglaublich knusprig.

Bevor du den Tofu mit den restlichen Zutaten vermengst, muss er 15 bis 30 Minuten lang gepresst werden. Dafür kannst du entweder eine Tofu-Presse benutzen oder ihn in ein sauberes Tuch wickeln und etwas Schweres, wie mehrere Bücher, darauf legen.

Schneide den Tofu anschließend in große Würfel und vermenge sie mit den restlichen Zutaten.

Jetzt besprühst du den Frittierkorb noch mit ein wenig Öl und gibst die Tofu-Würfel hinein. Achte darauf, dass sie nicht übereinander liegen und zwischen den einzelnen Stücken noch etwas Platz ist, damit die Luft ausreichend zirkulieren kann. Gare den Tofu etwa zehn Minuten lang, bis sie so richtig knusprig sind.

Der knusprige Tofu aus dem Airfryer passt perfekt in meinen manchmal hektischen Alltag. Ich esse ihn am liebsten mit Yum Yum Sauce oder einem einfachen Kräuter-Dip. Er schmeckt aber auch hervorragend als Beilage zu Reisegerichten und Salaten.

Eine Heißluftfritteuse ist unglaublich vielseitig einsetzbar. Backe auch leckeres Knoblauchbrot oder Kartoffelbällchen in ihr. Richtig gut schmeckt auch Rote Bete aus dem Airfryer.