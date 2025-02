Backe einfache Körnerbrötchen für einen gelungenen Start in den Tag

Du hast Lust auf frische Brötchen am Morgen? Dann probiere doch mal unser einfaches Rezept für Körnerbrötchen mit Haferflocken und Karotten. Die knusprigen kleinen Leckerbissen lassen sich wunderbar abends vorbereiten – und am nächsten Tag einfach formen, in den Ofen schieben und verspeisen.

So sieht ein gelungener Start in den Tag aus! Unsere einfachen Körnerbrötchen sind eine tolle Alternative zu gekauften Brötchen aus dem Supermarkt oder vom Bäcker. Denn selbst gemacht schmeckt doch immer noch am besten. Und du weißt genau, was drin steckt. Für das Rezept verwenden wir Haferflocken, Karotten und Körner, die reich an Vitaminen, Ballaststoffen und Proteinen sind. Die machen lange satt und du kannst direkt ein bis zwei Brötchen mehr zum Frühstück genießen.

Frische Körnerbrötchen in 40 Minuten

Diese Körnerbrötchen sind nicht nur gesund und lecker, sondern auch einfach vorzubereiten. Du setzt den Teig an und lässt ihn drei Stunden, idealerweise aber über Nacht, ruhen. Am nächsten Tag formst du die Brötchen, schiebst sie in den Ofen und zauberst so in rund 40 Minuten ein leckeres Frühstück für dich und deine Lieben. Da greifen garantiert alle gerne zu!

Die Brötchen lassen sich außerdem wunderbar abwandeln – zum Beispiel mit Sonnenblumenkernen, Chiasamen oder geriebenem Käse. So kannst du deine Lieben immer wieder mit neuen Kreationen überraschen. Auch beim Belag kannst du dich austoben, süße Marmeladen und Aufstriche schmecken ebenso gut zu den Körnerbrötchen wie würzig-kräftiger Käse oder cremiger Frischkäse mit frischen Gurkenscheiben.

Übrigens: Wie du Brot und Brötchen richtig aufbewahrst, damit sie länger frisch und knackig bleiben, haben wir dir bereits verraten – einfach nachlesen!

Also, worauf wartest du? Ab in die Küche! Wir versprechen dir, unsere einfachen Körnerbrötchen mit Haferflocken und Karotten versüßen dir ab sofort jedes Frühstück – sogar dann, wenn du ein Morgenmuffel bist.

