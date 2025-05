Carbonara mal anders: So lecker ist Kohlrabi-Carbonara

Erweitere deine Spaghetti Carbonara um eine Zutat und mache einen großen Unterschied! Nein, wir meinen nicht, die Soße mit Sahne zu verdünnen oder Kochschinken zu verwenden. Wir sprechen davon, klein gewürfelten Kohlrabi unterzumischen. Dabei ergibt sich ein Fusionsgericht der Extraklasse, das du immer wieder zubereiten wollen wirst. Kohlrabi-Carbonara ist der Hit!

Kohlrabi-Carbonara: einfach, lecker, einfach lecker

Carbonara ist ein Gericht, das polarisiert. Viele schwören auf das römische Original mit Guanciale, Eigelb und Pecorino. Andere sind in ihrer Interpretation etwas … freier, um nicht zu sagen ungehemmt. Diese Menschen verstehen unter einer Carbonara ein Nudelgericht mit Sahne, Erbsen und Kochschinken. Auch wir ändern das Original ein wenig ab – wenngleich hoffentlich nicht so, dass die Zubereitung ein Einreiseverbot in Italien rechtfertigen könnte.

Unsere Variante ist eine Kohlrabi-Carbonara. Diese kombiniert die italienische Küche mit einem urdeutschen Gemüse – im Grunde eine Art der Fusionsküche und damit total im Trend. Stell dir nur vor: Du nimmst einen Bissen und sogleich schmeckst du vollmundiges Ei, würzigen Speck und fein gerösteten, leicht süßen Kohlrabi. Himmlisch, nicht wahr?

Kohlrabi ist eine unterschätzte Knolle. Er steckt nämlich voller gesunder Inhaltsstoffe, von Vitaminen über Mineralien bis hin zu Senfölen. Während er hierzulande oftmals roh geknabbert oder in Béchamelsoße gegart wird, kann er jedoch so viel mehr und beweist in dieser Kohlrabi-Carbonara seine Wandelbarkeit.

Brate einfach feine Kohlrabiwürfel zusammen mit klein geschnittenem Speck – am besten italienischem Guanciale – an, bis der Speck knusprig und der Kohlrabi geröstet ist. Koche derweil Nudeln al dente und rühre aus Eigelb, Pecorino und etwas Pfeffer zusammen mit dem Kochwasser eine cremige Soße an. Dann geht es an das Vermischen. Schmeckt das nicht gut?

Wir lieben Carbonara-Varianten mit Gemüse. Zum Beispiel diese Spargel Carbonara oder eine Zucchini-Carbonara. Oder darf es doch der Klassiker, Spaghetti Carbonara, sein?

Kohlrabi-Carbonara keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Kohlrabi

150 g Guanciale alternativ Pancetta oder Speck

400 g Spaghetti

Salz

4 Eigelb

60 g Pecorino frisch gerieben

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen 🛒 Zubereitung Schäle den Kohlrabi und schneide ihn in kleine Würfel. Schneide den Guanciale ebenfalls in feine Würfel.

Koche die Spaghetti in gut gesalzenem Wasser al dente und gieße sie dann ab. Hebe dabei eine Tasse Nudelwasser auf.

Brate den Guanciale in einer großen Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze an. Gib den Kohlrabi dazu und brate alles, bis der Speck knusprig und der Kohlrabi leicht gebräunt ist.

Rühre in einer Schüssel die Eigelbe mit dem geriebenen Pecorino und ordentlich schwarzem Pfeffer glatt.

Gib die abgetropften Nudeln in die Pfanne und vermenge sie mit dem Kohlrabi und Speck. Rühre das Ganze mit einem Schuss Nudelwasser cremig.

Rühre die Eigelbmischung unter – die Resthitze der Nudeln sorgt für eine cremige Konsistenz. Rühre zügig, damit das Ei nicht stockt.

Schmecke mit Pfeffer und, falls nötig, etwas Salz ab.

