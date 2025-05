Kohlrabi-Erdbeer-Salat: leicht, lecker, fruchtig-frisch

Bei hohen Temperaturen im Sommer hat man in der Regel eher Lust auf leichte Gerichte als auf den deftigen Braten aus dem Ofen. Das folgende Rezept ist ideal für ein leichtes Mittag- oder Abendessen, denn es geht schnell und liegt nicht zu schwer im Magen. Bereite dir mit uns einen Kohlrabi-Erdbeer-Salat zu.

Leicht, gesund, lecker: Kohlrabi-Erdbeer-Salat

Der Kohlrabi gilt als typisch deutsch und wird in anderen Ländern fast gar nicht verzehrt. Das ist schade, denn erst steckt voller Mineralstoffe und Vitamine. Außerdem schmeckt er lecker als Rohkost sowie als gesunde Beilage.

Im Russischen, Englischen und Japanischen heißt der Kohlrabi übrigens genauso wie bei uns. So viel zum urdeutschen Gemüse. Woher der Kohlrabi kommt, weiß man allerdings nicht so genau. Er tauchte das erste Mal im 16. Jahrhundert auf Zeichnungen auf und fand im 19. Jahrhundert eine weite Verbreitung.

Die zweite, wichtigste Zutat für den Kohlrabi-Erdbeer-Salat sind Erdbeeren. Sie spielen seit der Steinzeit eine wichtige Rolle in der Ernährung der Menschen und wurden bereits im Mittelalter angebaut. Sie stehen dem Kohlrabi in Sachen Nährstoffen in nichts nach und sind vollgepackt mit Vitaminen.

Hinzu kommen dann noch Dill, Frühlingszwiebeln und eine Vinaigrette aus Zitronensaft, Öl, Agavendicksaft und Salz und Pfeffer.

Der Kohlrabi-Erdbeer-Salat strotzt nur so voll gesunder Zutaten und schmeckt richtig lecker. Probiere das Rezept doch am besten gleich selbst einmal aus!

Kohlrabi-Erdbeer-Salat Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Kohlrabi

500 g Erdbeeren

10 g Dill

3 Frühlingszwiebeln

1/2 Bio-Zitrone

1 TL Agavendicksaft

4 EL Rapsöl

Salz und Pfeffer

ein Paar Kohlrabiblättchen Zubereitung Wasche den Kohlrabi und schäle ihn. Lege die zarten Blättchen beiseite.

Schneide den Kohlrabi in kleine Stücke oder in dünne Streifen. Ganz, wie du es magst.

Wasche die Erdbeeren und schneide auch sie in mundgerechte Stücke.

Wasche den Dill und schüttle ihn trocken. Zupfe die Dillspitzen ab. Wasche und schneide die Frühlingszwiebeln.

Presse den Saft der halben Zitrone aus. Verrühre ihn mit dem Agavendicksaft, dem Öl und dem Dill. Würze die Vinaigrette mit Salz und Pfeffer.

Fülle den Kohlrabi und die Erdbeeren in eine Schüssel 🛒 und vermenge sie mit dem Dressing.

Serviere den Kohlrabi-Erdbeer-Salat mit klein gehackten Kohlrabiblättern und den Frühlingszwiebeln.

