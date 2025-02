Fixes Pfannengericht mit Kohlrabi und Hack: herzhaft und cremig

Kennst du das Gefühl, wenn ein Essen dich sofort an gemütliche Sonntage bei Oma erinnert? Für mich ist diese Kohlrabi-Hack-Pfanne mit Spätzle das perfekte Beispiel dafür. Die Kombination aus herzhaftem Hackfleisch, cremiger Soße und dem feinen Biss von Kohlrabi macht dieses Gericht unwiderstehlich. Ob als deftiges Mittagessen oder schnelle Küche für den Feierabend, dieses Rezept macht Bauch und Seele glücklich.

Rezept für Kohlrabi-Hack-Pfanne mit Spätzle

Starte mit dem Kohlrabi: Entferne seine Stiele, schäle und schneide ihn in kleine mundgerechte Stücke. Schäle im Anschluss die Zwiebeln und schneide sie in kleine Würfel. Als nächstes erhitzt du in einer großen Pfanne 🛒 Öl und brätst das Hackfleisch knusprig an. Würze es mit Salz, Pfeffer und anderen Gewürzen deiner Wahl, bevor du es aus der Pfanne schöpfst und für später beiseite stellst. Gib dann die Butter in die Pfanne und dünste das Gemüse darin an. Würze das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Lösche mit Gemüsebrühe und Sahne ab, koche alles kurz auf und lass alles im Anschluss für fünf bis zehn Minuten köcheln, sodass die Soße etwas eindicken kann.

In der Zwischenzeit kannst du die Petersilie waschen und fein hacken und dich um die Spätzle kümmern. Bereite sie einfach nach Packungsanweisung zu. Sie sollten in wenigen Minuten fertig sein. Nun kannst du das Hack zur Kohlrabi-Sahnesoße geben und die Hälfte der Petersilie unterrühren. Serviere die fertige Kohlrabi-Hack-Pfanne mit einer Portion Spätzle und garniere alles mit der übrigen frischen Petersilie.

Kohlrabi ist vielseitiger als man denkt. Besonders gut schmeckt er auch frittiert: Probier also mal dieses Rezept für Kohlrabi aus der Heißluftfritteuse. Ein echtes Wohlfühlessen ist unsere cremige Kohlrabisuppe mit Hackfleisch und Schmand. Du möchtest mal etwas Außergewöhnliches testen? Dann könnte diese Wurstpfanne mit Kohlrabi, Gewürzgurken und Senfsoße etwas für dich sein.

Kohlrabi-Hack-Pfanne mit Spätzle Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Kohlrabi

2 Zwiebeln

4 EL Öl

500 g Hackfleisch gemischt

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL Butter

1/2 TL Muskatnuss

250 ml Gemüsebrühe

250 ml Sahne

1 Bund Petersilie

600 g Spätzle Zubereitung Entferne die Stiele des Kohlrabis, schäle und schneide ihn in kleine Stückchen. Schäle die Zwiebeln und würfle sie klein.

Erhitze in einer großen Pfanne Öl und brate das Hackfleisch knusprig an. Würze mit Salz und Pfeffer, bevor du es herausnimmst und beiseite stellst. Gib die Butter in die Pfanne, schmilz sie und dünste den Kohlrabi und die Zwiebeln darin an. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Lösche mit Gemüsebrühe und Sahne ab, lass das Ganze aufkochen und 5-10 Minuten köcheln.

Hacke in der Zwischenzeit die Petersilie und bereite die Spätzle nach Packungsanweisung zu.

Gib das Hack zum Kohlrabi und erhitze alles erneut. Füge die Hälfte der Petersilie zur Soße hinzu und rühre gut um.

Garniere die Kohlrabi-Hack-Pfanne mit der restlichen frischen Petersilie und serviere sie mit den Spätzle.

