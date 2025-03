Diese cremige Kohlrabi-Hähnchen-Pfanne bringt alle an einen Tisch

Zu einem ausgewogenen Gericht gehört auch immer eine gute Soße? Dann bist du hier genau richtig. Die Hähnchen-Kohlrabi-Pfanne ist nicht nur das perfekte Wohlfühlessen für die ganze Familie, es wird zudem mit einer cremigen Schmand-Soße serviert. Wenn dir jetzt bereits das Wasser im Mund zusammenläuft, besorge dir gleich die passenden Zutaten und koche das Rezept nach.

Familienrezept: Kohlrabi-Hähnchen-Pfanne

Dass die Tomate absoluter Spitzenreiter unter den Lieblingsgemüsesorten der Deutschen ist, hast du vielleicht schon gehört. Dicht auf den Fersen kommt auch schon die Karotte auf Platz zwei. Und der Kohlrabi? Der befindet sich zwar erst auf dem siebten Platz, trotzdem wird nirgendwo sonst so viel von dem Gemüse gegessen wie bei uns. Wir schnappen uns die beiden beliebten Wurzelgemüse, nehmen noch zartes Hähnchenfleisch dazu und bereiten daraus eine leckere Kohlrabi-Hähnchen-Pfanne in cremiger Soße zu.

Für die ganze Familie zu kochen, ist oftmals gar nicht so leicht. Zu viele Geschmäcker und Vorlieben treffen da aufeinander. So mag der eine ein bestimmtes Gemüse nicht, während jemand anderes eine Abneigung gegen etwas anderes hat. Zum Glück gibt es diese Kohlrabi-Hähnchen-Pfanne mit Möhren, auf die sich alle einigen können. Zarte, in Stücke geschnittene Hähnchenbrust trifft auf knackigen Kohlrabi, leicht süße Karotten und eine cremige Soße. Klingt gut? Dann legen wir los.

Zuerst schneidest du die Hähnchenbrustfilets in mundgerechte Stücke und brätst sie dann in einer großen Pfanne 🛒 an, bis sie von allen Seiten goldbraun sind. Nimm das Fleisch heraus und stelle es beiseite. Danach kümmerst du dich um das Gemüse und die Soße. Schäle Karotten und Kohlrabi und schneide beides in Würfel. Danach zeihst du Zwiebel sowie Knoblauch ab und hackst sie fein. Dünste Zwiebel und Knoblauch in der Pfanne mit dem Hähnchen-Bratfett an, füge die Gemüsewürfel hinzu und brate sie ebenfalls mit an. Danach löschst du mit der Brühe ab und lässt das Ganze für zehn Minuten köcheln, bis Kohlrabi und Karotten weich, aber noch bissfest sind.

Fehlen noch Schmand und Gewürze. Drehe die Temperatur deines Herdes auf eine niedrige Stufe, rühre den Schmand unter die Soße und würze alles mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und einem Schuss Zitronensaft. Lege die Hähnchenwürfel in die Soße und lass sie dort ein paar Minuten ziehen, bis sie durchgegart sind und die Soße eingedickt ist. Danach kannst du die Kohlrabi-Hähnchen-Pfanne mit etwas gehackter Petersilie und einer Beilage deiner Wahl – besonders gut schmeckt zum Beispiel Reis – servieren.

Kohlrabi-Hähnchen-Pfanne Judith 3.98 ( 69 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Hähnchenbrustfilet

2 EL Olivenöl

2 große Kohlrabi

4 große Möhren

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

200 ml Gemüsebrühe

200 g Schmand

1/4 TL Muskatnuss

Salz und Pfeffer

1 TL Zitronensaft

frische Petersilie Zubereitung Tupfe die Hähnchenbrustfilets mit Küchenkrepp trocken und schneide sie in mundgerechte Stücke.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze. Brate die Hähnchenstücke darin etwa 5-7 Minuten rundherum goldbraun an. Nimm das Hähnchen anschließend aus der Pfanne und stelle es beiseite.

Schäle Kohlrabi und Möhren und schneide das Gemüse in Würfel. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Brate Zwiebel und Knoblauch in der Pfanne glasig an, füge dann Kohlrabi und Karotten hinzu und brate das Gemüse etwa 5 Minuten mit an.

Lösche mit der Gemüsebrühe ab und lass das Gemüse in der Pfanne etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis es weich, aber noch bissfest ist.

Rühre den Schmand unter und lass alles bei niedriger Hitze weiter köcheln, bis eine cremige Soße entsteht. Schmecke sie mit Muskatnuss, Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab und gib die angebratenen Hähnchenstücke zurück in die Soße. Lass das Fleisch in der Soße ein paar Minuten ziehen, bis es gar ist und serviere die Hähnchen-Pfanne dann mit frischer Petersilie und einer Beilage wie Reis.

