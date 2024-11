Cremige Kohlrabi-Kartoffel-Suppe mit knusprigen Croûtons macht glücklich

Diese Suppe verhilft einem oft übersehenem Gemüse zu neuem Glanz. Sie ist cremig und wohltuend, schnell gemacht und braucht nicht viele Zutaten. Gönne dir eine Kohlrabi-Kartoffel-Suppe!

Wenig Zutaten, großer Geschmack: Kohlrabi-Kartoffel-Suppe

Für mich ist diese Kohlrabi-Kartoffel-Suppe der Inbegriff von Comfort Food. Ich kenne und liebe sie seit meiner Kindheit. Meine Mutter hat sie damals häufig an Wochentagen zum Abendessen gemacht, denn sie hat keinen großen Arbeitsaufwand und macht herrlich satt. Damals aßen wir sie mit Butterbrot und Senf, was schon eher ein besonderer Geschmack ist. Ich habe die Tradition übernommen und die Suppe ab und zu (ohne Senf-Brot) für meine WG gekocht, wo sie prompt die „Glücklich-Suppe“ getauft wurde. Ein passender Begriff, denn an kalten Winterabenden oder nach anstrengenden Arbeitstagen gibt es kaum etwas Besseres als eine cremige, wärmende Suppe.

Kohlrabi ist ein gesundes Gemüse, das nicht so viel Verwendung findet, wie es ihm eigentlich zustehen würde. Die weiß-grüne Pflanze, die in der Wiener Küche auch Kohlrübe genannt wird, ist reich an Mineralstoffen und enthält wertvolle Senföle, die ihr den typischen Kohlgeschmack verleihen. Kohlrabi hat zudem einen besonders hohen Vitamin-C-Gehalt, weshalb er gerne als Rohkost verzehrt wird. Sollte dir der senfige Geschmack in rohem Kohlrabi zu heftig sein, ist diese Kohlrabi-Kartoffel-Suppe genau das Richtige. Durch das Kochen wird der Geschmack milder und die Süße der Knolle mehr hervorgehoben.

Die Kohlrabi-Kartoffel-Suppe wird püriert, sodass sie eine schön sämige Konsistenz erhält. Dabei ist es wichtig, dass du sie nicht zu lange mixt, die Kartoffeln werden sonst unangenehm schleimig. Streiche die Suppe lieber durch ein feines Sieb, wenn du die letzten Stückchen auch noch loswerden willst. Serviere deine Kohlrabi-Kartoffel-Suppe mit ein paar knusprigen Croûtons für einen schönen Kontrast zur cremigen Textur der Suppe oder iss sie, wie ich, mit einem Senf-Butterbrot.

Wir bei Leckerschmecker lieben die bunte Vielfalt von Wurzelgemüse. Probiere auch unser Kartoffel-Steckrüben-Gratin, in dem eine mit dem Kohlrabi verwandte Knolle die Hauptrolle spielt. Oder wage dich an eine raffinierte Vorspeise und mache ein Rote-Bete-Carpaccio mit Feta.