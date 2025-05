Dieses Rezept macht Kohlrabi zum Superstar deines Dinners

Kohlrabi kommt bei dir immer nur als Beilage auf den Tisch? Vielleicht ist ja heute der Tag, an dem sich das ändert. In diesem Rezept zeigt er sich nämlich mal von seiner besten Seite: als Kohlrabi-Nudeln mit Salbeibutter. Neugierig? Schnapp dir einen Spiralschneider und los geht’s!

Rezept für Kohlrabi-Nudeln mit Salbeibutter: leicht und unwiderstehlich

Auch wenn Kohlrabi bisher nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie Chiasamen, Avocado und Co. bekommt, hat er sich seinen Platz unter den Superfoods redlich verdient. Er hat nämlich einen ganz schön hohen Vitamin-C-Gehalt, der unter anderem für eine strahlende Haut sorgt. Außerdem helfen seine Ballaststoffe nicht nur deinem Darm, sondern wirken auch entgiftend. Dadurch, dass er kaum Kalorien enthält (25 Kalorien je 100 Gramm), ist er ein großartiger Ersatz für Pasta oder Kartoffeln. Und unterstützt unseren Körper mit Antioxidantien und zahlreichen weiteren Mikronährstoffen, die unser Immunsystem widerstandsfähiger machen.

Wenn das nicht alles Gründe sind, um öfter mal zum heimischen Superfood zu greifen und saisonale Gemüse in der Küche neu zu entdecken! Für die Kohlrabi-Nudeln mit Salbeibutter drehen wir das Gemüse durch einen Spiralschneider und blanchieren die Nudeln anschließend kurz. Dann schwenken wir sie in einer Salbei-Knoblauch-Butter in der Pfanne, verfeinern alles mit Pecorino, Muskatnuss sowie Walnüssen und lassen es uns schmecken.

Natürlich schmecken unsere Kohlrabi-Nudeln mit Salbeibutter an und für sich schon phänomenal und brauchen nicht unbedingt eine Begleitung. Wenn du trotzdem Lust auf mehr hast oder nach der perfekten Paarung für ein Menü suchst, haben wir noch ein paar Ideen parat.

Ein frischer grüner Salat mit einer Zitronen-Vinaigrette ergänzt die buttrigen Aromen der Kohlrabi-Nudeln zum Beispiel wunderbar. Du kannst auch ein paar Kirschtomaten, Rucola oder geröstete Kürbiskerne hinzufügen.

Ob Baguette oder ein rustikales Sauerteigbrot – ein knuspriges Stück Brot eignet sich perfekt, um die Salbeibutter aus der Pfanne aufzusaugen. Und zum Trinken empfehlen wir einen kühlen Weißwein, beispielsweise einen Riesling. Guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir bei Leckerschmecker sind riesige Kohlrabi-Fans. Darum findest du auch noch eine Reihe weiterer Rezeptideen mit der kleinen Knolle. Probiere zum Beispiel mal diese Kohlrabi-Hähnchen-Pfanne. Und wenn du einen Airfryer besitzt, wird es höchste Zeit, dass du dir Kohlrabi aus der Heißluftfritteuse zubereitest. Dir ist eher nach Salat? Dann bereite dir einen Kohlrabi-Salat mit knusprigem Speck zu.

Kohlrabi-Nudeln mit Salbeibutter Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (gibt's online, z.B. hier 🛒 1 Spiralschneider Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Kohlrabi

1 Knoblauchzehe

1/2 Bio-Zitrone

1 Handvoll Walnüsse optional

6-8 frische Salbeiblätter

50 g Butter

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/4 TL Muskatnuss gerieben

50 g Pecorino frisch gerieben Zubereitung Schäle zuerst die Kohlrabi. Drehe sie durch einen Spiralschneider, um aus ihnen Gemüsenudeln herzustellen.

Bring einen Topf leicht gesalzenes Wasser zum Kochen und blanchiere die Kohlrabi-Nudeln etwa 2 Minuten. Gieße sie in ein Sieb ab und lass sie gut abtropfen.

Schäle und hacke die Knoblauchzehe fein. Reibe die Schale der Zitrone ab und presse ihre Saft aus. Hacke die Walnüsse grob. Hacke die Salbeiblätter klein.

Erhitze die Butter in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze, bis sie schäumt. Gib die Salbeiblätter und den Knoblauch hinzu und brate beides kurz an, bis die Blätter leicht knusprig sind.

Füge nun die Kohlrabi-Nudeln zur Salbeibutter in die Pfanne und vermenge alles gut. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Hebe einen Teil des Pecorinos, die Walnüsse sowie den Zitronenabrieb und einen Spritzer Zitronensaft unter. Lass alles für eine weitere Minute bei niedriger Hitze durchziehen.

Richte die Kohlrabi-Nudeln auf zwei Tellern an, bestreue sie mit dem restlichen Pecorino und serviere sie sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.