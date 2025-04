Kohlrabi-Rhabarber-Galette: bringt frischen Wind in deine Frühlingsküche

Bei dem heutigen Rezept aus unserer Leckerschmecker-Küche handelt es sich um einen echten Leckerbissen: Wir backen eine Kohlrabi-Rhabarber-Galette. Sie schmeckt so wunderbar nach Frühling und ist dabei einfach unwiderstehlich. Probiere das Rezept am besten gleich selbst einmal aus!

Rezept für Kohlrabi-Rhabarber-Galette

Wusstest du, dass Rhabarber ursprünglich aus dem Himalaya stammt und einst als Heilpflanze in chinesischen Klöstern kultiviert wurde? Oder dass sich der Name des Kohlrabis von den lateinischen Wörtern „caulis“ (Kohl) und „rapum“ (Rübe/Wurzelknollen) ableitet?

Wir vereinen die beiden Zutaten heute in einem Gericht, dass dich überraschen und begeistern wird. Die Zubereitung ist einfacher, als du auf den ersten Blick vermuten würdest: Verknete Mehl, Butter, Zucker, Salz und Wasser zu einem glatten Teig und stelle ihn für 30 Minuten kühl. Dünste in der Zwischenzeit Rhabarber, Kohlrabi und Zwiebeln in Öl an und würze sie mit Salz, Pfeffer und Thymian. Rolle dann den Teig aus, bestreiche ihn mit Frischkäse und verteile das Gemüse obendrauf. Lass dabei einen Rand frei, denn diesen klappst du um. So entsteht die typische Galette-Form. Bestreiche den Rand zum Schluss noch mit Eigelb, bestreue alles mit Thymian und backe die Galette im Ofen goldbraun.

Der süß-säuerliche Rhabarber sorgt zusammen mit dem nussigen Kohlrabi für eine köstliche Geschmackskombination, von der du nicht genug bekommen kannst. Backe die Kohlrabi-Rhabarber-Galette nach und finde dabei ein neues Lieblingsrezept. Dein Ofen wartet schon.

Galettes lassen sich in vielen Varianten zubereiten. Einfach und lecker zubereitet sind die Blätterteig-Zwiebel-Galette oder die Kartoffel-Galette. Rote Bete und Süßkartoffel sind auch eine tolle Kombination auf einer Galette. Suchst du weitere schmackhafte Ideen, befrage doch mal unseren Koch-Bot.

Kohlrabi-Rhabarber-Galette Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Dinkelvollkornmehl

100 g Butter kalt

1 TL Rohrohrzucker

1 Prise Salz

75 ml Wasser kalt Für die Füllung: 150 g Rhabarber

250 g Kohlrabi

1 kleine Zwiebel

1 EL Bratöl

Salz und Pfeffer nach Belieben

1 Stängel Thymian

80 g Kräuterfrischkäse Außerdem: 1 Eigelb

2 Stängel Thymian Zubereitung Heize den Backofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier oder einer Backmatte 🛒 aus. Gib Mehl, Butter, Zucker und Salz in eine Schüssel. Füge Wasser hinzu und verknete alles zu einem Teig. Stelle den Teig 30 Minuten in den Kühlschrank.

Schäle Rhabarber und Kohlrabi und schneide beides in Scheiben. Schäle auch die Zwiebel und hacke sie fein.

Erhitze das Bratöl in einer Pfanne. Dünste Rhabarber, Kohlrabi und Zwiebeln darin 2 Minuten glasig. Würze mit Salz, Pfeffer und Thymian.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus (ø 26 cm). Bestreiche ihn mit Frischkäse und lasse dabei einen 2 cm breiten Rand frei. Verteile Kohlrabi, Zwiebel und Rhabarber darauf. Klappe den überstehenden Rand leicht über die Füllung und bestreiche ihn mit Eigelb.

Bestreue die Galette mit den Thymianstängeln und backe sie auf der mittleren Schiene 20–30 Minuten goldbraun.

