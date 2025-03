Kokos-Curry-Nudeln: Wohlfühlgericht aus einem Topf

Cremig, würzig und in kurzer Zeit in nur einem Topf zubereitet: Dieses Rezept für Kokos-Curry-Nudeln ist perfekt für alle, die abends noch ein schnelles und unkompliziertes Gericht brauchen. In nur wenigen Schritten zauberst du ein einfaches, aromatisches Pastagericht, das dich glücklich machen wird.

Kokos-Curry-Nudeln sind schnell gemacht und voller Geschmack

Die Basis für dieses köstliche One-Pot-Gericht bilden kleine Nudeln, bei denen du frei entscheiden kannst, welche du nehmen möchtest. Fusilli oder Penne sind eine gute Wahl. Alternativ kannst du es aber auch mit Farfalle oder Orzo ausprobieren!

Dadurch, dass sie direkt in der Kokosmilch und Gemüsebrühe gekocht werden, nehmen sie die Aromen davon optimal auf und werden besonders lecker. Das Beste: Du brauchst nur einen einzigen Topf! Es gibt also nur wenig abzuwaschen und somit ist dieses Gericht perfekt zum Feierabend.

Die Zubereitung ist so simpel, dass du die Kokos-Curry-Nudeln im Schlaf zubereiten könntest. Schäle und schneide zuerst das Gemüse klein. Brate die Zutaten nacheinander im Topf mit etwas Öl an. Bedenke bei der Currypaste 🛒, dass sie schärfer wird, je länger sie gebraten wird – hier kannst du also ganz leicht entscheiden, wie würzig das Endergebnis werden soll.

Nun kommen die ungekochten Nudeln zusammen mit der Kokosmilch und der Gemüsebrühe in den Topf. Bring alles einmal zum Kochen. Anschließend kannst du die Nudeln so lange köcheln lassen, bis sie die von dir gewünschte Bissfestigkeit haben.

Schneide in der Zwischenzeit noch die frischen Zutaten und gib die Kirschtomaten in den Topf, bevor das Gericht fertig ist. Zum Schluss noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit gehackten Frühlingszwiebeln bestreuen und genießen. Guten Appetit!

Wir bei Leckerschmecker sind riesige Fans von unkomplizierten Gerichten, die nur in einem Topf zubereitet werden. Diese One-Pot-Nudeln mit Würstchen brauchen nur 20 Minuten. Hättest du gedacht, dass du ganz ähnlich auch eine Lasagne in einer Pfanne zubereiten kannst? Ein absoluter Geheimtipp sind außerdem unsere One-Pot-Pasta mit Roter Bete.

Kokos-Curry-Nudeln Dominique 4.04 ( 97 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 rote Paprika

etwas neutrales Pflanzenöl

2 TL rote Currypaste

200 g kleine Nudeln z.B. Fusilli oder Penne

250 ml Kokosmilch

250 ml Gemüsebrühe

2 Frühlingszwiebeln

1 Handvoll Kirschtomaten

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen. Hacke beides in feine Würfel. Putze die Paprika und schneide sie ebenfalls in kleine Würfel.

Brate zuerst die Zwiebel in einem großen Topf für einige Minuten lang glasig. Gib anschließend die Currypaste, Knoblauchzehen und Paprikawürfel dazu und brate sie kurz mit an.

Füge die ungekochten Nudeln hinzu, gieße Kokosmilch und Gemüsebrühe hinein und bringe alles zum Kochen.

Lass es für 15-20 Minuten köcheln, bis die Nudeln deine gewünschte Bissfestigkeit haben und rühre alles gelegentlich um.

Putze und schneide währenddessen die Frühlingszwiebeln in Ringe. Wasche die Tomaten und halbiere sie.

Füge kurz vor Ende der Kochzeit die Tomaten hinzu und schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab. Serviere die Curry-Nudeln-Pasta mit den Frühlingszwiebelringen.

