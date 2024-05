Kolibri-Kuchen mit Ananas: Diese tolle Torte gelingt auch Backanfängern

Moment, bei Kolibri denkt man doch nicht zuerst an Gebäck! Ganz genau, aber einen Kolibri-Kuchen gibt es eben trotzdem. In den USA und vor allem in deren Südstaaten ist die Torte in aller Munde, ihren Ursprung hat sie aber in Jamaika.

Imposanter Kolibri-Kuchen mit Ananas und Banane

Der Nationalvogel der Jamaikaner ist, du hast es dir sicher schon gedacht, der Kolibri. Er schenkt dem Kolibri-Kuchen also seinen Namen. Zwar sieht das Gebäck aufgrund seiner „Etagen“ recht aufwendig aus, aber die Zubereitung ist wirklich denkbar einfach. Im Prinzip musst du nämlich nur zwei Kuchenböden backen – oder den Teig komplett in einem Rutsch backen und anschließend waagerecht durchschneiden, sodass daraus zwei Böden entstehen.

Das Besondere am Teig: Er punktet mit Ananasstückchen, die darin verbacken werden. Dadurch birgt er bei jedem Bissen kleine fruchtige Überraschungen. Die Süße der Ananas bildet einen tollen Partner für die fluffige Creme, die den Kuchen abrundet und gleichzeitig so verführerisch macht – optisch genauso wie geschmacklich.

Lass dich von den vielen anderen Kuchen hier bei Leckerschmecker inspirieren und nasche von Kreationen wie unserem Apfel-Schmand-Kuchen oder unserer Himbeerwolke.

Während der Teig für den Kolibri-Kuchen also im Ofen backt, bleibt dir ausreichend Zeit, dich der cremigen Füllung zu widmen. Sind die Böden abgekühlt, musst du den Kolibri-Kuchen nur noch „bauen“. Dafür nimmst du am besten einen Tortenring zu Hilfe, damit geht es deutlich leichter. Lege zunächst einen der zwei Kuchenböden auf eine Tortenplatte und verstreiche etwas von der Creme darauf. Nun setzt du den zweiten Boden obenauf und verteilst die restliche Creme als Abschluss darüber. Der Tortenring sorgt dafür, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Wenn du den Kuchen jetzt noch einige Zeit in den Kühlschrank stellst, wird die Creme etwas fester, und vor dem Servieren kannst du den Tortenring dann entfernen.