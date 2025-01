Herzhafte Wohlfühlküche: Kotelett in Käse-Sahnesoße

Wenn deftiges Kotelett, würziger Käse und cremige Sahne aufeinandertreffen, dann kann daraus nur etwas Gutes entstehen. Mit wenig Aufwand zauberst du dir daraus ein leckeres Gericht, das mit einem ganz besonderen Geschmacksfeierwerk alle begeistert, die die herzhafte Küche lieben. Hier ist unser Rezept für Koteletts in Käse-Sahnesoße.

Gönn dir ein Kotelett in Käse-Sahnesoße

Heute gibt es Kotelett. Das kommt jahreszeitbedingt mal nicht vom Grill, sondern wird in der Pfanne gebrutzelt und mit einer würzigen Käse-Sahnesoße serviert. Klingt vielversprechend? Dann schnapp dir eine Pfanne 🛒, die passenden Zutaten und leg los.

Zuerst würzt du die Koteletts und brätst sie scharf von beiden Seiten goldbraun an. Nimm sie heraus und halte sie im Backofen bei niedriger Temperatur warm. Danach geht es an die Soße. Für die schälst du Zwiebel und Knoblauch, würfelst beides klein und dünstest sie in der gleichen Pfanne glasig an.

Rühre anschließend die Brühe und die Sahne unter und gib den geriebenen Parmesan unter. Kleiner Tipp: Auch mit anderen Käsesorten wie Gouda oder Cheddar gelingt die Soße. Wichtig ist nur, den Käse gut in die Soße einzurühren, bis er vollständig geschmolzen ist. Schmecke die Soße mit den Gewürzen ab und lass sie auf niedriger Stufe köcheln, damit sie etwas eindicken kann.

Bei Koteletts handelt es sich um Schweinefleisch aus dem Teil, der sich auf dem Rücken zwischen Nacken und Hüfte befindet.

Danach legst du die Koteletts in die Soße und lässt sie ein paar Minuten darin ziehen. Serviere die Koteletts mit der Soße, streue etwas Petersilie darüber und reiche dazu eine Beilage deiner Wahl. So schmecken beispielsweise Kroketten ebenso gut wie Kartoffeln oder Pommes frites.

Du freust dich, wenn es auf deinem Teller deftig zugeht? Kein Problem, auch ein Zwiebel-Sahne-Schnitzel wird dein Herz im Sturm erobern, ebenso wie ein Pfälzer Winzertopf oder ein Pfundstopf mit Hackfleisch.

Kotelett in Käse-Sahnesoße Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Koteletts: 4 Schweinekoteletts à 200 g

Salz und Pfeffer

2 EL Pflanzenöl Für die Käse-Sahnesoße: 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Butter

200 ml Sahne

200 ml Gemüsebrühe

150 g geriebener Parmesan

1/4 TL Muskatnuss frisch gerieben

frische Petersilie Zubereitung Tupfe die Koteletts trocken und würze sie beidseitig mit Salz und Pfeffer. Erhitze das Pflanzenöl in einer großen Pfanne und brate die Koteletts bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun an. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie warm.

Schäle und hacke die Zwiebel sowie den Knoblauch fein. Gib die Butter in die Pfanne und dünste die Zwiebeln und den Knoblauch darin glasig an.

Gieße die Sahne und die Gemüsebrühe hinzu und rühre den geriebenen Käse ein, bis er vollständig geschmolzen ist. Würze die Soße mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Lasse sie anschließend bei schwacher Hitze etwa 5 Minuten köcheln, damit sie schön cremig wird.

Lege die angebratenen Koteletts zum Ziehen zurück in die Pfanne.

Richte die Koteletts auf Tellern an und übergieße sie mit der Käse-Sahnesoße. Garniere das Gericht mit etwas frischer Petersilie und serviere es mit deiner Lieblingsbeilage.

