Herzhaftes Frühstück: Kräuter-Käse-Blinis mit Quark

Für mich, wie wahrscheinlich viele andere auch, ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag. Auch unter der Woche nehme ich mit mindestens eine halbe Stunde Zeit, um morgens in Ruhe zu frühstücken. Bei mir kommen in der Regel deftige Speisen auf den Teller, süße Marmelade oder Honig sind nicht so ganz mein Fall. Wir starten heute deshalb auch herzhaft in den Tag. Nämlich mit Kräuter-Käse-Blinis.

Kräuter-Käse-Blinis mit Quark: deftig frühstücken

Bliný, oder Blinis, sind eine Art Pfannkuchen aus Osteuropa. Sie werden in der Regel in Form dünner Fladen gebacken und dann eingerollt. Du kannst sie mit den unterschiedlichsten Füllungen und Aufstrichen essen. In Russland werden sie häufig mit Butter genossen.

Die herzhaften Pfannkuchen servieren wir heute mit leckerem Kräuterquark. Dadurch sind sie nicht nur zum Frühstück lecker, sondern schmecken auch hervorragend als leichtes Lunch oder Snack für zwischendurch. Sie eignen sich sogar als Fingerfood für eine Party. Backe sie in diesem Fall einfach in einer kleineren Pfanne aus oder fülle eine kleinere Menge Teig in die Pfanne.

Welche Kräuter du für die Kräuter-Käse-Blinis verwendest, bleibt dir überlassen. Wir empfehlen dir, auf jeden Fall Dill zu verwenden. Was du sonst noch hineinfüllst, ist deine Entscheidung. Sehr gut schmecken Petersilie, Schnittlauch und Thymian. Der Käse darf aber auf keinen Fall fehlen. Lass sie dir schmecken!

Ich liebe Pfannkuchen zum Frühstück. Die Rote-Bete-Pfannkuchen sind ein echter Hingucker auf dem Teller und lassen einen fröhlich in den Tag starten. Ebenso lecker und herzhaft sind die Apfel-Speck-Pfannkuchen aus Holland. Magst du es doch eher süß, solltest du unbedingt die fluffigen Apfelpfannkuchen probieren.