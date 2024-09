Unser selbstgemachter Kräutersirup ist ein süßes Sommerhighlight

Kräuter sind nicht nur lecker und duften herrlich, sie stecken auch voller gesunder Inhaltsstoffe, die sich positiv auf deinen Körper auswirken. Viele Kräuter wie Minze, Kamille und Salbei wurden bereits in der Antike als Heilpflanzen genutzt. Minze kann beispielsweise bei Verdauungsbeschwerden helfen, während Salbei traditionell bei Halsschmerzen und Entzündungen eingesetzt wird. Wir machen uns heute die gesunde Wirkung der Kräuter zunutze und verwenden sie für einen leckeren Kräutersirup.

Kräutersirup: ganz einfach selbstgemacht

Für den Kräutersirup kannst du nahezu alle Kräuter verwenden, die du willst. Kombiniere sie nach Geschmack oder Wirkung und entdecke immer wieder neue Kombinationen.

Willst du dir den Kräutersirup zubereiten, beginne damit, Wasser und Zucker zusammen in einem Topf aufzukochen. Ziehe den Topf dann vom Herd, lass alles etwas auskühlen und gib Zitronenscheiben und eine Handvoll Kräuter hinein. Fülle den Topfinhalt dann in ein verschließbares Glas oder lege einen Deckel obendrauf und stelle den Kräutersirup für etwa fünf Tage an einen sonnigen Ort. Gieße ihn danach durch ein sauberes Tuch oder einen Kaffeefilter und koche ihn noch einmal kurz auf. Fülle den Sirup zum Schluss in saubere Flaschen. So hält er sich an einem dunklen Ort mehrere Monate und ist auch ein tolles Mitbringsel aus der Küche.

Ein hausgemachter Kräutersirup bringt die Frische und den Duft deines Kräutergartens direkt ins Glas. Ob für Limonaden, Cocktails, als Topping für Desserts oder als süße Zutat in Dressings – der selbstgemachte Kräutersirup verleiht deinen Speisen und Getränken das gewisse Etwas.

Sirups lassen sich aus vielen Lebensmitteln herstellen. In Korea kommt man nicht an dem Pflaumensirup vorbei. Für noch mehr Sommer im Glas kannst du dir einen Sirup aus Wassermelone zaubern. Und für alle, denen der Kräutersirup zu viele verschiedene Kräuter enthält, haben wir ein tolles Rezept für einen Lavendelsirup. Der macht auch optisch so richtig was her.