Ein Hauch von Sommer: Lavendelsirup selber machen

Lavendel ist ein Blickfang im Garten. Er duftet aromatisch und zieht Bienen an. Außerdem hat er eine beruhigende Wirkung und sein Duft wird gern zur Beruhigung und Entspannung in Form von Ölen oder Duftsäckchen eingesetzt. Was viele nicht wissen: Lavendel lässt sich auch wunderbar in der Küche einsetzen. Wir zeigen dir heute, wie du Lavendelsirup selber machen kannst. Er ist eine köstliche Zutat für Limonaden, Cocktails oder Desserts.

Lavendelsirup: glänzt in Getränken und Desserts

Für die Herstellung des Sirups eignet sich besonders der „Echte Lavendel“. Die Blüten sollten in voller Blüte sein, wenn sie für den Lavendelsirup geerntet werden. Denn dann ist ihr Ölgehalt am höchsten. Für die Zubereitung verwendet man am besten getrocknete Blüten, da sie dem Sirup einen deutlich intensiveren Geschmack verleihen. Ein Esslöffel getrocknete Blüten entfaltet so viel Aroma wie die zwei- bis dreifache Menge frischen Lavendels.

Für den Lavendelsirup gibst du die duftenden Blüten, egal, ob getrocknet oder frisch, mit Zucker und Zitronenscheiben in einen Topf, übergießt sie mit heißem Wasser und lässt alles für ein bis zwei Tage ziehen. Danach gießt du den Sirup durch ein feines Sieb oder ein Mulltuch in einen weiteren Topf und kochst den Sirup für einige Minuten auf. Anschließend kannst du ihn in saubere Flaschen abfüllen.

Schon eine geringe Menge des Sirups reicht aus, um deinen Kreationen eine angenehme Lavendelnote zu verleihen.

Der Lavendelsirup schmeckt erfrischend und gibt Getränken und Dessert eine besondere Note. Genieße ihn mit Mineralwasser verdünnt als Lavendel-Limonade oder mit Holunderblüten-Likör und Prosecco als sommerlichen Holunder-Lavendel-Spritz. Auch in Lavendel-Muffins kann neben Lavendelblüten auch ein Schuss Sirup für Aroma sorgen.

Aber auch als kleines Mitbringsel aus der Küche ist der selbst gemachte Lavendelsirup ein tolles Geschenk.