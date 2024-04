Mini-Kuchen: Diese Lavendel-Muffins erinnern an ein Spaziergang durch Frankreichs Süden

Wenn du bei Lavendel nur an Seife oder Einschlaftee denkst, dann sind diese kleinen Lavendel-Muffins ein echter Geheimtipp, um dich von der Vielseitigkeit der mediterranen Pflanze zu überzeugen. Die Zubereitung ist kinderleicht, der Geschmack mit dezenter und perfekt ausbalancierter Lavendelnote überzeugend und das Suchtpotenzial nach diesen Muffins einfach riesig. Aber überzeug dich selbst.

Rezept für schnelle Lavendel-Muffins

Während bei uns Lavendel oft nur in Kosmetik eine Rolle spielt, wird die Pflanze in der mediterranen Küche häufig zum Verfeinern von Speisen verwendet. Man findet die Pflanze in Tees und Limonaden, in Marmeladen, im Kuchen oder als besondere Note in herzhaften Fleischgerichten, um nur einige Beispiele zu nennen. Und in diesen zauberhaften kleinen Lavendel-Muffins, die wir heute backen möchten.

Für die Muffins benötigst du getrocknete und essbare Lavendelblüten. Die bekommst du zum Beispiel in der Apotheke oder im Biomarkt. Sie werden einfach mit in den Teig gestreut, sollten aber nicht zu groß sein. Zerkleinere sie notfalls einfach mit einem Mörser.

Für den Teig rührst du die Butter und Zucker schaumig und gibst anschließend erst die Eier einzeln und danach die Milch, die Lavendelblüten und das Mark einer Vanilleschote hinzu. Anschließend rührst du noch das gesiebte Mehl und Backpulver hinein und füllst den Teig in Muffinförmchen, die dann im Ofen für eine knappe Viertelstunde backen müssen.

Sind dir die Lavendel-Muffins so ein bisschen zu schlicht, kannst du sie nach dem Backen mit einer Zuckerglasur verzieren. Dafür verrührst du 200 Gramm Puderzucker mit etwas warmen Wasser oder Zitronensaft, bis du eine glatte Textur bekommst. Die streichst du auf die Muffins und bestreust sie mit ein paar Lavendelblüten.

Muffins sind eine tolle Möglichkeit, wenn du Appetit auf Kuchen hast und es schnell gehen soll. Neben unseren Lavendel-Muffins, die in nur 30 Minuten fertig sind, gibt es bei Leckerschmecker weitere Muffin-Rezepte zum Ausprobieren. Maulwurfkuchen-Muffins sind wie der große Kuchen, nur im Mini-Format. Apfelmus-Muffins sind besonders saftig und können auch zum Frühstück gegessen werden. Eierlikör-Muffins hingegen passen gut, wenn du zu einer Party oder einer Geburtstagsfeier Küchlein mitbringen möchtest.