Dieser selbstgemachter Kräutersirup ist ein süßes Sommerhighlight

Kräuter sind nicht nur lecker und duften herrlich, sie stecken auch voller gesunder Inhaltsstoffe, die sich positiv auf deinen Körper auswirken. Viele Kräuter wie Minze, Kamille und Salbei wurden bereits in der Antike als Heilpflanzen genutzt. Minze kann beispielsweise bei Verdauungsbeschwerden helfen, während Salbei traditionell bei Halsschmerzen und Entzündungen eingesetzt wird. Wir machen uns heute die gesunde Wirkung der Kräuter zunutze und verwenden sie für einen leckeren Kräutersirup.

Kräutersirup: ganz einfach selbstgemacht

Für den Kräutersirup kannst du nahezu alle Kräuter verwenden, die du willst. Kombiniere sie nach Geschmack oder Wirkung und entdecke immer wieder neue Kombinationen.

Willst du dir den Kräutersirup zubereiten, beginne damit, Wasser und Zucker zusammen in einem Topf aufzukochen. Ziehe den Topf dann vom Herd, lass alles etwas auskühlen und gib Zitronenscheiben und eine Handvoll Kräuter hinein. Fülle den Topfinhalt dann in ein verschließbares Glas oder lege einen Deckel obendrauf und stelle den Kräutersirup für etwa fünf Tage an einen sonnigen Ort. Gieße ihn danach durch ein sauberes Tuch oder einen Kaffeefilter und koche ihn noch einmal kurz auf. Fülle den Sirup zum Schluss in saubere Flaschen. So hält er sich an einem dunklen Ort mehrere Monate und ist auch ein tolles Mitbringsel aus der Küche.

Ein hausgemachter Kräutersirup bringt die Frische und den Duft deines Kräutergartens direkt ins Glas. Ob für Limonaden, Cocktails, als Topping für Desserts oder als süße Zutat in Dressings – der selbstgemachte Kräutersirup verleiht deinen Speisen und Getränken das gewisse Etwas.

Sirups lassen sich aus vielen Lebensmitteln herstellen. In Korea kommt man nicht an dem Pflaumensirup vorbei. Für noch mehr Sommer im Glas kannst du dir einen Sirup aus Wassermelone zaubern. Und für alle, denen der Kräutersirup zu viele verschiedene Kräuter enthält, haben wir ein tolles Rezept für einen Lavendelsirup. Der macht auch optisch so richtig was her.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kräutersirup Anke 4.16 ( 13 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ziehzeit 5 Tage d Gesamtzeit 5 Tage d 25 Minuten Min. Portionen 2 Flaschen Kochutensilien (à 250 ml, online z.B. hier 🛒 2 Flaschen Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Wasser

300 g Zucker

1 Bio-Zitrone

1 Handvoll frische Kräuter nach Wahl z.B. Salbei, Zitronenmelisse, Pfefferminze, Waldmeister, Lavendel, Thymian, Oregano, Brennnessel, Löwenzahn Zubereitung Bringe Wasser und Zucker in einem Topf zum Kochen.

Schneide währenddessen die Zitrone in Scheiben.

Wenn das Zuckerwasser kocht, nimm den Topf vom Herd und lass ihn samt Inhalt etwas auskühlen.

Gib dann die Zitronenscheiben und die Kräuter deiner Wahl hinein.

Setze einen Deckel auf den Topf oder fülle den Inhalt in ein verschließbares Glas und lass ihn für 5 Tage an einem sonnigen Ort ziehen.

Filtere den Kräutersirup danach durch ein sauberes Tuch oder einen Kaffeefilter und koche ihn noch einmal kurz auf.

Fülle den heißen Sirup in saubere Flaschen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.