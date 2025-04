Kritharaki-Hackfleisch-Topf: herzhaft, aromatisch und einfach

Kritharaki-Hackfleisch-Topf bringt mediterranes Lebensgefühl direkt auf deinen Teller. In diesem Rezept vereinst du würziges Hackfleisch, aromatische Tomaten und kleine griechische Nudeln zu einem herrlich herzhaften Gericht. Der Kritharaki-Hackfleisch-Topf eignet sich perfekt für ein unkompliziertes Mittag- oder Abendessen, das richtig satt und zufrieden macht.

Kritharaki-Hackfleisch-Topf: schnelles Rezept

Der Kritharaki-Hackfleisch-Topf gehört zu den Gerichten, die schnell zubereitet sind und trotzdem voller Geschmack stecken. Dafür verwendest du Rinderhackfleisch, das du zusammen mit gehackten Zwiebeln und Knoblauch in etwas Öl anbrätst. Dabei entfaltet sich sofort ein herrlicher Duft, der Lust auf mehr macht. Zucchini, Tomaten und frischer Thymian verleihen dem Gericht seine typisch mediterrane Note. Feta macht den Kritharaki-Hackfleisch-Topf noch unwiderstehlicher.

Du bereitest alle Zutaten in nur einem Topf zu, was dir Zeit und Abwasch spart. Gerade an hektischen Tagen bietet dir dieses Gericht eine köstliche Lösung, um ohne Stress ein vollwertiges Essen auf den Tisch zu bringen. Das Ergebnis: ein wunderbar cremiges, aromatisches Gericht, das nach Urlaub schmeckt und dich rundum zufrieden macht.

Das Besondere an diesem One-Pot-Gericht ist seine Vielseitigkeit. Du kannst es nach deinen Vorlieben anpassen: Verwende gemischtes Hack für einen milderen Geschmack oder greife zu Lammhack für eine authentischere griechische Note. Vegetarier ersetzen das Fleisch einfach durch Gemüsehack oder Linsen und genießen trotzdem den vollen Geschmack.

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Lieblingsgericht bist, das sowohl einfach in der Zubereitung als auch raffiniert im Geschmack ist, solltest du den Kritharaki-Hackfleisch-Topf unbedingt ausprobieren. Mit seinen herzhaften Aromen, der unkomplizierten Zubereitung und seiner Vielseitigkeit passt er perfekt in jede Küche und wird garantiert schnell einen festen Platz auf deinem Speiseplan einnehmen.

Die kleinen, reisförmigen Nudeln sind auch unter dem Namen Orzo bekannt. Sie schmecken zu einer Vielzahl an Zutaten, wie beispielsweise in einem Orzo-Feta-Auflauf mit Tomaten oder einer Spinat-Orzo-Pfanne mit Pilzen. Richtig lecker sind die Nudeln auch in einem fruchtig-frischen Salat mit Orangen und Mozzarella. Weitere Rezepte liefert dir unser Koch-Bot.

Kritharaki-Hackfleisch-Topf Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Paprika

1 Zucchini

10 g Thymian frisch

2 EL Pflanzenöl

300 g Rinderhackfleisch

2 EL Tomatenmark

300 g Kritharakinudeln

600 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

400 g gehackte Tomaten

150 g Feta Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein.

Wasche die Paprika und Zucchini und schneide beide in Würfel.

Wasche auch den Thymian, streife die Blättchen ab und hacke auch ihn klein.

Gib das Öl in einen Topf 🛒 und brate das Hackfleisch darin 5 Minuten an. Gib das Tomatenmark, die Nudeln, die Gemüsebrühe sowie etwas Salz hinzu und lass alles 5 Minuten köcheln lassen. Anschließend kommt das Gemüse und die Tomaten mit hinein und alles wird für weitere 10 Minuten gegart.

Lasse den Feta abtropfen und zerbröckele ihn.

Schmecke den fertigen Kritharaki-Hackfleisch-Topf mit Salz und Pfeffer ab und verteile den Feta obendrauf.

