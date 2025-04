Spinat-Orzo-Pfanne mit Pilzen: herrlich cremiges Feierabendgericht

Wir alle kennen die Situation: ein anstrengender Arbeitstag, der Magen knurrt und man will ohne viel Mühe ein sättigendes, leckeres Gericht mit so wenig Aufwand und Abwasch wie möglich haben. Genau für solche Momente ist diese Spinat-Orzo-Pfanne mit Pilzen perfekt. Ein wunderbar cremiges und würziges Gericht, das du im Handumdrehen gezaubert hast.

Diese Spinat-Orzo-Pfanne mit Pilzen überzeugt in allen Punkten

Orzo sind kleine Nudeln in Reisform, die vor allem in der griechischen und türkischen Küche verwendet werden. In Griechenland sind sie auch als Kritharaki bekannt, in Italien findet man sie auch unter dem Namen Risi, Risoni oder eben Orzo. Auch wenn sie vielleicht an Reis erinnern, gehören sie trotzdem zur Pastafamilie.

Dank dieser kleinen, reisähnlichen Form sind sie perfekt, um möglichst viel Soße und Geschmack aufzunehmen. Ideal also, da sie in diesem Rezept zum Schluss noch einmal mit den restlichen Zutaten in die Pfanne kommen und sich ordentlich vollsaugen können. So bekommst du garantiert maximalen Geschmack, der einfach glücklich macht.

Wenn du am Ende noch etwas von der Spinat-Orzo-Pfanne mit Pilzen übrig haben solltest, dann ist sie auch perfekt zum Meal-Prep geeignet. In einem luftdichten Behälter verpackt hält sich die Mahlzeit für etwa zwei Tage im Kühlschrank und schmeckt auch aufgewärmt immer noch so gut wie am ersten Tag.

Du kannst das Gericht auch immer wieder neu anpassen. Magst du es etwas pikanter? Dann würze alles zusätzlich noch mit etwas Chili. Oder rühre statt Naturfrischkäse einen Kräuterfrischkäse deiner Wahl unter. Hauptsache, du lässt es dir am Ende schmecken.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Inspiration für die kleinen aber schmackhaften Orzo-Nudeln. Parmesan-Orzo-Nudeln sind ein herrlich cremiges Wohlfühlgericht und ebenfalls ganz schnell gemacht. Falls du Lust auf ein frisches Rezept hast, das perfekt in den Frühling passt, dann probiere unsere Orzo-Lauch-Pfanne mit Zitrone und Spinat. Oder bereite dir einen würzigen Orzo-Feta-Auflauf mit Tomaten zu.

Spinat-Orzo-Pfanne mit Pilzen Dominique 3.58 ( 7 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Orzo

150 g Spinat

2 rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl

200 g Champignons

120 g TK-Erbsen

200 ml Gemüsebrühe

100 g Frischkäse

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Bereite die Orzo-Pasta nach den Packungsangaben zu.

Wasche den Spinat und schleuder ihn trocken.

Schäle währenddessen die Zwiebeln und die Knoblauchzehen. Hacke beides fein und schwitze es in etwas Öl in einer großen Pfanne 🛒 an.

Putze die Champignons, schneide sie in Scheiben und brate sie kurz mit an.

Gib den Spinat und die TK-Erbsen in die Pfanne und gare alles bei mittlerer Hitze, bis die Erbsen aufgetaut sind.

Gieße die Orzo ab, sobald sie fertig sind und füge sie zu den anderen Zutaten hinzu.

Gieße die Gemüsebrühe dazu und rühre den Frischkäse unter. Lass alles köcheln, bis es etwas eingedickt ist.

Schmecke zum Schluss alles mit Salz und Pfeffer ab.

