Cremiges Wohlfühlgericht: Probiere diese Parmesan-Orzo-Nudeln

Parmesan, Knoblauch, Butter und Nudeln – das klingt zugegeben nach einer unwiderstehlichen Kombi. Findest du auch? Dann koche mit uns heute die extra cremigen Parmesan-Orzo-Nudeln. So geht’s.

Parmesan-Orzo-Nudeln in 15 Minuten

Auf den ersten Blick erinnern die Parmesan-Orzo-Nudeln mehr an ein Risotto als an ein Nudel-Rezept. Tatsächlich aber verbirgt sich dahinter ein Nudelgericht auf Basis von Kritharaki, die auch Orzo oder Risi genannt werden. Das sind kleine Nudeln aus Hartweizengrieß, die in ihrer Form einem Getreidekorn ähneln und häufig in Griechenland oder Italien auf dem Speiseplan zu finden sind.

Zubereitet werden die Parmesan-Orzo-Nudeln in nur 15 Minuten. Suchst du nach einem schnellen Rezept, dann sind die Kritharaki-Nudeln genau richtig. Zuerst wäschst du Knoblauch und Petersilie, danach hackst du beides klein. Reibe auch schon den Parmesan. Sind diese Arbeiten erledigt, erhitzt du Gemüsebrühe in einem Topf 🛒, gibst die Nudeln und den Knoblauch hinzu und lässt alles köcheln, bis die Flüssigkeit komplett verdampft ist. Damit nichts anbrennt, ist es wichtig, zwischendurch immer mal umzurühren. Jetzt rührst du Butter und den Parmesan für eine cremige Konsistenz unter und würzt mit Chili, Salz und Pfeffer. Wenn du magst, kannst du zum Servieren noch Petersilie über die Nudeln streuen.

Wie bei einem klassischen Risotto verleihen Butter und Parmesan den Orzo-Nudeln ihre Cremigkeit. Darf es bei dir gern ein bisschen mehr sein, dann rühre einen Schuss Sahne oder einen Esslöffel Schmand mit unter.

Orzo oder Kritharaki sind eine beliebte Zutat für verschiedene Speisen. Hast du Lust, die griechischen Nudeln öfter zu verarbeiten, findest du bei Leckerschmecker weitere Rezepte mit den kleinen Nudeln. Ein Highlight ist der Kritharaki-Auflauf mit Feta. Auch mit grünem Spargel und einer Kokos-Zitronensoße sind die Nudeln eine köstliche Ergänzung. In der kalten Küche sind die Orzo-Nudeln ideal in einem griechischen Nudelsalat.

Parmesan-Orzo-Nudeln Judith 4.41 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Knoblauchzehen

Petersilie

100 g Parmesan

400 ml Gemüsebrühe

250 g Orzo-Nudeln

20 g Butter

1 Prise Chiliflocken

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle den Knoblauch und hacke ihn in kleine Stücke. Wasche die Petersilie, schüttle sie trocken und hacke sie fein. Reibe den Parmesan.

Erhitze die Gemüsebrühe. Gib anschließend die Nudeln und den Knoblauch hinzu und lass alles aufkochen. Reduziere danach die Hitze und lass die Nudeln ohne Deckel garen. Rühre zwischendurch gelegentlich um.

Ist das Wasser verdampft, füge die Butter, den Parmesan und die Chiliflocken hinzu. Verrühre alles gut miteinander und würze mit Salz und Pfeffer. Streue zum Servieren gehackte Petersilie über die Nudeln.

