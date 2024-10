Rezept für knusprig gebackenen Kürbis aus dem Airfryer

Ob als Appetizer, Beilage oder leichtes Hauptgericht: Kürbis aus dem Airfryer ist jetzt in aller Munde. Kein Wunder, immerhin hat das Gewächs Hochsaison, und genau das Gleiche könnte man auch von Heißluftfritteusen aller Art behaupten. Kaum ein Küchengerät ist gerade so angesagt wie dieses. Und weil auch wir dem Gadget verfallen sind, zaubern wir damit heute einmal Kürbis aus dem Airfryer.

Knusprig und gut gewürzt: Kürbis im Airfryer backen

Es ist Kürbiszeit, und deshalb lieben wir den Herbst so sehr. Anstatt sich über das trübe Wetter und die sinkenden Temperaturen, um das wenige Tageslicht und den Regen zu ärgern, freuen wir uns lieber über die kulinarischen Geschenke, die uns die Jahreszeit bringt. Denn sie erfreut uns jetzt mit Kohl, Pilzen oder eben Kürbissen. Und derer werden wir nie müde, dafür sorgen die zahlreichen leckeren Rezepte, die wir damit ausprobieren.

Kürbis aus dem Airfryer hat uns in seinen Bann gezogen. Wir lieben das simple, aber köstliche Gericht beispielsweise als Mittagessen im Home Office, denn es macht uns nicht viel Arbeit. Alles, was wir tun müssen: einen Kürbis entkernen und klein schneiden, ein wenig würzen und mit Olivenöl vermengen und dann in die Heißluftfritteuse schieben.

Wir würzen den Kürbis aus dem Airfryer gern mit Salz und Pfeffer, Knoblauch- und Zwiebelgranulat, Paprikapulver und Kreuzkümmel. Aber du kannst natürlich auch andere Zutaten verwenden. Es schmeckt auch hervorragend mit einer Prise Zimt oder Muskatnuss verfeinert.

Essen wir den Kürbis aus der Heißluftfritteuse als Hauptgericht, gibt’s dazu zum Beispiel einen Dip. Aber auch als Beilage zu einem Sonntagsessen schmeckt er toll. Und wenn es ein Buffet gibt, macht er darauf ebenfalls eine gute Figur.

Probiere als Nächstes doch mal unsere Kürbis-Shakshuka, die von einem Klassiker der Levante inspiriert und schon morgens ein Genuss ist. Kürbisschnitzel sind eine tolle Alternative zur Variante mit Fleisch und machen Veggie-Fans satt und glücklich. Suchst du weitere Ideen für den Airfryer, gefallen dir sicher unser Rosenkohl aus der Heißluftfritteuse oder knusprige Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse.