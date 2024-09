Kürbis-Hackfleisch-Auflauf: deftige Herbstküche

Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Wasche den Hokkaido-Kürbis gründlich, entferne die Kerne und schneide ihn in mundgerechte Stücke.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch. Hacke beides in feine Stücke.

