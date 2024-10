Dieser Kürbis-Kichererbsen-Salat ist perfekt für den Herbst geeignet

Kürbis-Kichererbsen-Salat ist ein herbstlicher Hochgenuss. Er liegt nicht zu schwer im Magen, ist aber dennoch sättigend und aromatisch. Er ist als Hauptgericht oder als Beilage zu herzhaften Speisen geeignet und steckt nicht nur voller Nährstoffe, sondern auch noch voller Geschmack. Ein wahres Allround-Talent eben. Und perfekt, falls du mal wieder eine neue, aufregende Salatkombination ausprobieren möchtest.

Kürbis-Kichererbsen-Salat: Rezept aus dem Ofen

Für diesen Kürbis-Kichererbsen-Salat lohnt es sich, den Ofen anzuwerfen. In ihm bekommt nämlich nicht nur der Kürbis eine karamellisierte Kruste, auch die Kichererbsen werden schön knusprig und bieten so einen aufregenden Gegenpol zum weichen Gemüse. Serviert werden die im Ofen gebackenen Komponenten aus einem Bett an herbstlichen Salatblättern. Hier kannst du alles wählen, was du zur Verfügung hast – zum Beispiel bitterer Friséesalat, Babyspinat oder Rucola. Schaue, was der Wochen- oder Supermarkt so hergibt.

Neben seinem großartigen Geschmack ist der Kürbis-Kichererbsen-Salat auch noch richtig gesund. Kürbis enthält sogenannte Carotinoide, die freie Radikale im Körper binden und somit Krebs entgegenwirken können. Zudem sind sie reich an Ballaststoffen, welche die Verdauung unterstützen. Kichererbsen sind ein pflanzlicher Proteinlieferant, ballaststoffreich und gleichzeitig fettarm. Machst du dir diesen Salat, tust du also nicht nur deinem Geschmackssinn etwas Gutes, sondern gleichzeitig auch deinem Körper.

Ein Salat ist nur so gut wie sein Dressing. Zum Kürbis-Kichererbsen-Salat schmeckt ein leichtes Orangen-Honig-Dressing hervorragend. Dieses unterstreicht die Süße des Kürbisses wunderbar. Verrühre einfach Orangensaft mit Honig, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Dieses Dressing träufelst du großzügig über den Salat und rührst alles vorsichtig um, sodass die Aromen gut miteinander verschmelzen. Tu dies am besten erst kurz vor dem Servieren, damit die knusprigen Kichererbsen nicht durchweichen. Und fertig ist dein Salat. Genieße ihn!

Nicht nur mit Kichererbsen gibt Kürbis einen leckeren Salat ab, auch als Kürbis-Apfel-Salat schmeckt er herbstlich-frisch. Möchtest du mehr aus dem orangefarbenen Gemüse zubereiten, koch doch auch mal Kürbisfrikadellen oder Ofen-Feta mit Kürbis. Lecker!