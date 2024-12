Kürbis-Kohl-Auflauf: herbstliches Highlight aus dem Ofen

Wenn die Blätter von den Bäumen fallen und die Luft kühler wird, dann ist es Zeit für herzhafte Ofengerichte, die nicht nur wärmen, sondern auch glücklich machen. Dieser Kürbis-Kohl-Auflauf erfüllt diese Anforderungen. Er vereint auf köstliche Art und Weise zarten Kürbis, knackigen Kohl und cremige Soße. Hunger bekommen? Wir auch. Lass uns loslegen!

Kürbis-Kohl-Auflauf: So schmeckt der Herbst

Weihnachten steht quasi schon vor der Tür und die Temperaturen fallen nachts nicht selten unter den Gefrierpunkt. An einigen Orten in Deutschland hat es sogar schon geschneit. Dennoch ist der Winter noch nicht da. Noch kann sich die Jahreszeit da draußen Herbst nennen, auch wenn allmählich auch das letzte Blatt von den Ästen geweht wurde. Und Herbstzeit ist Kürbiszeit. Daher servieren wir dir heute das Rezept für einen köstlichen Kürbis-Kohl-Auflauf.

Für einen Kürbis-Kohl-Auflauf brauchst du natürlich erst einmal Kürbis. Ob du Hokkaido, Butternut oder Muskat verwenden magst – jeder bringt seinen eigenen Charakter mit und verleiht dem Auflauf eine süßliche, nussige Basis. Kohl wird oftmals unterschätzt, da viele ihn nur als verkochte Beilage kennen. Dabei steckt in dem Gemüse so viel mehr. Schneide einen Kohl deiner Wahl in kleine Stücke und mische ihn unter den Auflauf.

Um alles noch besser zu machen, vermischen wir die Gemüse-Mischung mit einer cremigen Soße. Diese besteht aus Sahne und Milch, die mit Muskat, Knoblauch, Salz und Pfeffer abgeschmeckt wird. Eine knusprige Käsekruste darf natürlich nicht fehlen. Wir entscheiden uns gern für eine würzige Sorte wie Cheddar, Gruyère oder Parmesan. Das ist dir noch nicht genug Geschmack? Dann mische doch einige gebratene Speckwürfel unter oder belege den Auflauf mit ein paar Salbeiblättern. Schon wandert der Auflauf in den Ofen und ist im Nu fertig. Und er ist soo lecker.

Gönne dir mehr leckere Auflaufgerichte, so wie diesen Kritharaki-Auflauf mit Mozzarella oder diesen leckeren Hähnchen-Möhren-Auflauf. Auch ein Blumenkohl-Käse-Auflauf ist ein Genuss für den Herbst.