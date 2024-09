Kürbis-Latte: So machst du den herbstlichen Wachmacher selbst

Die Tage werden kürzer, die Blätter färben sich in warmen Tönen, und überall duftet es nach Zimt, Muskat und Kürbis. Natürlich darf dabei ein Klassiker nicht fehlen: der Kürbis-Latte. Angelehnt an den bekannten Pumpkin Spice Latte von einer großen Kaffeekette, kannst du dir den köstlichen Kürbisgeschmack mit unserem Rezept ganz einfach selbst in die Kaffeetasse zaubern.

Kürbis-Latte: einfache Zubereitung

Der berühmte Pumpkin Spice Latte, der vor über 20 Jahren auf den Markt kam, war damals revolutionär. Kaffee mit Kürbisgeschmack – und das auch noch in Kombination mit den typischen Herbstgewürzen? Viele dachten zunächst, das sei ein verrücktes Experiment. Doch wie wir heute wissen, entpuppte es sich als nicht enden wollender Trend, der untrennbar mit dem Herbst verbunden ist.

Doch ein täglicher Besuch im Café geht nicht nur auf den Geldbeutel, sondern ist auch mit einem hohen Zuckerkonsum verbunden. Das kriegen wir doch besser hin! Unser Kürbis-Latte ist günstiger in der Zubereitung und weniger süß. Eine wichtige Zutat darf in unserem Kürbis-Latte nicht fehlen: Kürbispüree! Den bekommst du in gut sortierten Super- oder Drogeriemärkten.

Die Zubereitung deines eigenen Kürbis-Lattes ist unglaublich einfach und dauert nur wenige Minuten. Du brauchst neben Kürbispüree lediglich ein paar Zutaten, die du wahrscheinlich schon in deiner Küche hast: Milch, Kaffee, Gewürze, Ahornsirup und natürlich eine Prise Zimt als Garnitur. Du erwärmst die Milch, mischst das Kürbispüree und die Gewürze unter, gibst dann den Kaffee hinzu und schäumst alles auf. Mit einem Hauch Schlagsahne und einer Zimtstange als Deko ist dein Kürbis-Latte bereit, dir den herbstlichen Morgen zu versüßen.

Wenn du trotz kühler Temperaturen nicht auf Eiskaffee verzichten willst, was verständlich ist, dann probiere diesen leckeren Iced Pumpkin Spice Latte. Dieser Dalgona Pumpkin Spice Latte mit fluffigem Kaffeeschaum ist ebenfalls eine wunderbare Herbst-Idee. Und wenn du Lust auf Apfel hast, empfehle ich dir den Apple Pie Latte mit selbstgemachtem Apfelsirup.