Von dieser Kürbis-Maronensuppe möchte man gleich einen Nachschlag

Na, du hast es sicherlich schon mitbekommen: Es ist Kürbiszeit! Und wir lassen es uns nicht nehmen, immer wieder leckere Ideen mit dem Gemüse zu kochen. Kürbissuppe ist natürlich ein All-Time-Favorit, aber langweilig ist dieser auf keinen Fall. Dafür sorgen unsere zahlreichen Ideen wie diese Kürbis-Maronensuppe, die immer wieder für Abwechslung sorgen.

So kochst du eine Kürbis-Maronensuppe

Um die Kürbis-Maronensuppe zuzubereiten, greifen wir auf einen Hokkaidokürbis zurück. Und das aus einem einfachen Grund: Man muss ihn nicht schälen, sondern kann die Schale einfach mitkochen und -essen. Wenn du aber eine andere Sorte benutzen möchtest, gelingt dir die Suppe natürlich trotzdem. Achte nur darauf, den Kürbis dann vorher zu schälen.

Hast du den Hokkaido von seinen Kernen befreit und klein geschnitten, kümmerst du dich um das restliche Gemüse. Du musst Kartoffeln schälen und würfeln und eine Zwiebel sowie eine Knoblauchzehe abziehen und hacken. Schwitze sie danach in Öl an und gib dann Maronen dazu. Sobald diese duften, kannst du auch Kartoffel und Kürbis mit in den Topf geben und einige Minuten braten. Dann löschst du das Ganze mit Gemüsebrühe ab und lässt die Zutaten so lange köcheln, bis das Gemüse weich ist.

Nun muss die Suppe nur noch püriert und abermals abgeschmeckt werden. Oder möchtest du sie noch ein wenig verfeinern? Dafür eignet sich ein Klecks Sahne oder Crème fraîche, den du einrührst. Du kannst aber auch geriebenen Käse verwenden, um der Kürbis-Maronensuppe den letzten Schliff zu verleihen.

Jetzt sind wir so richtig in der Kürbissuppenwelt angekommen und kochen gleich weiter: Als Nächstes gibt’s eine Kokos-Kürbissuppe mit Orangensaft, danach eine Kürbis-Quitten-Suppe. Wenn wir Lust auf ein anderes Gericht haben, lassen wir uns ein Kürbisgratin aus dem Ofen oder ein deftiges Kürbis-Gulasch schmecken.