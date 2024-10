Kürbis-Martini: perfekt für einen stilvollen Herbstabend

Der Herbst steht vor der Tür, die Tage werden kürzer und die Getränke wärmer. Der Kürbis hält endlich wieder Einzug in unsere Küchen, weshalb wir dich mit vielen leckeren Kürbis-Rezepten versorgen, die weit über die klassische Kürbissuppe hinausgehen. Der Kürbis-Martini ist ein leckeres Beispiel für eine kreative Verwendung dieses tollen Gewächses. Mit seiner cremigen Textur und den warmen Gewürzen passt er perfekt in die goldene Jahreszeit.

Kürbis-Martini: Herbstgetränk mit Stil

Der Martini gilt als einer der bekanntesten und stilvollsten Cocktails weltweit und hat eine lange Geschichte. Er wurde vermutlich Ende des 19. Jahrhunderts in den USA entwickelt, doch über seine genaue Entstehung gibt es verschiedene Theorien. Klassischerweise wird der Martini aus Gin und trockenem Wermut zubereitet und mit einer Olive oder Zitronenschale garniert. Besonders berühmt wurde er durch die James-Bond-Filme, in denen der Geheimagent den Martini „geschüttelt, nicht gerührt“ bevorzugt. Diese Zubereitungsart ist allerdings unter Cocktail-Puristen umstritten, da das Schütteln angeblich den Geschmack des Martini verwässert.

Heute gibt es unzählige Variationen, von süßen über würzige bis hin zu fruchtigen Varianten – der Kürbis-Martini ist nur ein Beispiel dafür, wie vielseitig dieser Cocktail-Klassiker interpretiert werden kann. Egal, ob klassisch oder kreativ abgewandelt, der Martini ist immer eine gute Idee für eine schicke Dinnerparty oder einen gemütlichen Herbstabend vor dem Kamin.

Die Zubereitung eines Kürbis-Martinis ist wunderbar unkompliziert. Du benötigst Wodka, Kürbispüree, Ahornsirup, Zimt-Sirup, Apfelsaft und Zitronensaft. Das Kürbispüree kannst du entweder kaufen oder selbst herstellen. In gut sortierten Supermärkten oder Bioläden findest du es oft in der Konservenabteilung. In Deutschland gibt es zwar nicht das berühmte „Pumpkin Puree“ aus den USA an jeder Ecke, aber eine gute Alternative ist Hokkaido-Kürbis, den du einfach selbst zu Püree verarbeiten kannst. Dafür schneidest du den Kürbis in kleine Stücke, kochst ihn weich und pürierst ihn dann fein. Achtung: Je feiner das Püree, desto besser wird der Martini, also nimm dir die Zeit für diesen Schritt.

