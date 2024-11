Herbstgenuss pur zum Frühstück: Kürbis-Pekan-Pfannkuchen mit Ahornsirup

Den Herbst muss man zelebrieren und die tollen Aromen, die diese Jahreszeit mit sich bringt, in vollen Zügen genießen. So lassen sich die tiefen Temperaturen besser ertragen. Wie könntest du deinen Herbsttag mit Spaziergängen über buntem Laub und heißen Tassen Tee besser einläuten als mit Kürbis-Pekan-Pfannkuchen? Ein Schuss Ahornsirup macht das Glück perfekt.

Kürbis-Pekan-Pfannkuchen: versüßen den Morgen

Die Pekannuss ist eng mit der Walnuss verwandt, hat aber einen milderen, leicht süßen Geschmack und eine zarte Konsistenz. Reich an gesunden Fetten, Antioxidantien und Mineralien wie Magnesium und Zink, sind Pekannüsse ein toller Nährstofflieferant. Sie passen super zu süßen und herbstlichen Gerichten und verleihen diesen Kürbis-Pekan-Pfannkuchen eine knusprige Textur und einen tollen Geschmack.

Kürbispüree ist die Basis dieses Rezepts. Das gibt es in gut sortierten Supermärkten oder online zu kaufen. Besonders frisch und ohne Zusatzstoffe kannst du es ganz leicht selbst herstellen. Schneide dafür einen Hokkaido- oder Butternutkürbis (ohne Schale) in Stücke und koche ihn etwa 25 Minuten lang weich. Püriere ihn anschließend und fertig ist eine tolle Grundzutat für viele herbstliche Gerichte. Am besten bereitest du gleich eine etwas größere Menge zu und frierst das Püree portionsweise ein.

Nachdem du das Püree mit den restlichen Zutaten zu einem Teig vermischt hast, hackst du die Pekannüsse fein. Du kannst auch bereits fein gehackte Pekannüsse online bestellen. Hebe sie unter und backe die Kürbis-Pekan-Pfannkuchen nacheinander aus. Übergieße den Stapel noch mit einem guten Schuss Ahornsirup und losgeht die herrliche Schlemmerei. Ein Stückchen Butter, das mit der Wärme der frischen Pfannkuchen leicht zerläuft, ist ein unwiderstehliches i-Tüpfelchen.

Besonders duftend und würzig werden diese Pumpkin Spice Pancakes. Diese Kürbis-Pancakes schmecken auch ohne Nüsse wunderbar. Und dieser Pumpkin Pie mit Pekannüssen vereint das Beste aus beiden Welten.