Diese fruchtige Kürbis-Quitten-Suppe schmeckt nach Herbst pur

Noch gibt es einige Quitten, und deshalb beeilen wir uns, diese Kürbis-Quitten-Suppe zu kochen. Das Zusammenspiel des leicht süßen Kürbisfleisches und der fruchtigen, herrlich duftenden Quitte ist ein Erlebnis, das wir uns jetzt nicht entgehen lassen wollen.

Rezept für Kürbis-Quitten-Suppe: fruchtig und cremig

Kürbissuppen gibt es vielleicht wie Sand am Meer, aber keine ist wie die andere. Daher wird es auch nie langweilig, sich eine Suppe aus dem Herbststar zu kochen. Wir zaubern heute eine Variante mit Quitte, die dem Klassiker einen fruchtigen Anstrich verpasst. Der Geschmack von Quitten erinnert an eine Mischung aus Zitrone, Birne und Apfel und harmoniert ganz wunderbar mit Hokkaido, Butternut und Co.

Um die Kürbis-Quitten-Suppe zu kochen, benötigen wir neben den beiden namensgebenden Zutaten außerdem eine Kartoffel, Sahne und Gemüsebrühe, Knoblauch, Zwiebel und Ingwer sowie Gewürze wie frisch geriebene Muskatnuss und Zimt. Die Suppe ist somit wunderbar für eine vegetarische Ernährung geeignet. Möchtest du sie gar vegan genießen, ersetze die Sahne mit Kokosmilch oder einer pflanzlichen Sahne-Alternative. Und dann kann’s auch schon losgehen!

Je nachdem, was für eine Kürbissorte wir verwenden, müssen wir diese entweder schälen oder waschen. Hokkaido beispielsweise kann man nämlich mit Schale essen, da sie beim Kochen weich wird. Wir entfernen die Kürbiskerne und schneiden das Fruchtfleisch in Stücke. Danach schälen wir die Quitte, die Kartoffeln, die Zwiebel, den Knoblauch und den Ingwer. Kartoffel und Quitte würfeln wir, Zwiebel, Knobi und Ingwer werden gehackt und danach in Öl angeschwitzt. Dann geben wir das restliche Gemüse dazu, braten es kurz mit und gießen es mit der Brühe auf.

Nachdem der Topfinhalt etwa eine Viertelstunde lang geköchelt hat, können wir ihn pürieren. Nun müssen wir nur noch die Sahne einrühren und mit den Gewürzen abschmecken. Das war’s auch schon!

