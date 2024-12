Diese Kürbis-Speck-Nudeln sind perfekt für kalte Winterabende

An kalten und nass-grauen Tagen gibt es manchmal nur noch eins, was einen aufmuntern kann: ein großer Teller Pasta zum Abendessen. Mit dem kannst du es dir eingekuschelt in eine Decke und deiner Lieblingsserie auf der Couch gemütlich machen und wir wissen ja längst: Pasta macht glücklich. Unsere leckeren Kürbis-Speck-Nudeln können zwar nicht das Wetter verändern, aber immerhin für eine ordentliche Portion Glück beim Essen sorgen.

Rezept für Kürbis-Speck-Nudeln

Darf es gern mal wieder Pasta zum Abendessen geben? Dann lass dir doch mal unsere Kürbis-Speck-Nudeln schmecken. Zubereitet werden sie mit Frühstücksspeck, den wir in einer Pfanne knusprig anbraten. Dazu kommt das süß-nussige Aroma eines Hokkaidos, den wir im Ofen backen. Zusammen mit geriebenem Bergkäse wird daraus eine runde wie schmackhafte Sache. Klingt unkompliziert? Ist es auch!

Für unser schnelles Pasta-Gericht schneiden wir zuerst den Kürbis in Würfel und legen sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Danach träufelst du noch Olivenöl über den Kürbis würzt alles mit Salz, Pfeffer sowie getrocknetem Thymian und schiebst die Kürbiswürfel zum Backen für 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Die Zeit, in der der Kürbis gart, kannst du nutzen, um zum Beispiel die Nudeln al dente zu kochen.

Damit die Pasta beim Kochen beim Kochen nicht aneinanderkleben, solltest du sie in einem möglichst großen Nudeltopf 🛒 mit reichlich Wasser kochen.

Auch den Speck brätst du in einer Pfanne ohne zusätzliches Öl knusprig an. Lass das überschüssige Fett hinterher auf einem Küchenkrepp abtropfen. Sind die Nudeln fertig, kommen sie in eine große Schüssel und werden mit dem Kürbis, dem Speck und geriebenen Bergkäse vermengt. Der würzige Käse sorgt für ein kräftiges Aroma und passt wunderbar zu den restlichen Zutaten. Magst du es lieber weniger intensiv, kannst du auch Parmesan verwenden. Für eine leicht sämige Textur sorgt übrigens etwas Nudelwasser, das du unter die Kürbis-Speck-Nudeln mischen kannst.

Übrigens: Auch Nudeln mit Rosenkohl-Champignon-Soße, Krautnudeln oder eine Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln sind deftig-leckere Pasta-Kreationen für die kalte Jahreszeit.

Kürbis-Speck-Nudeln Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Hokkaido-Kürbis

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 TL getrockneter Thymian

400 g Spaghetti

150 g Speckstreifen

100 g geriebener Bergkäse

frische Petersilie Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Wasche den Kürbis gründlich und schneide ihn dann in mundgerechte Würfel. Gib diese auf das Backblech, beträufle sie mit Olivenöl und würze mit Salz, Pfeffer sowie dem getrockneten Thymian. Backe den Kürbis rund 25 Minuten, bis er leicht gebräunt und weich ist.

Koche währenddessen die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe al dente. Gieße die Nudeln anschließend ab und schöpfe vorher eine Tasse Nudelwasser ab.

Brate die Speckstreifen in einer Pfanne ohne extra Fett knusprig an und lege sie anschließend auf ein Küchenpapier zum Abtropfen.

Fülle die gekochten Nudeln in eine große Schüssel, gib den gebackenen Kürbis, die Specksteifen und den geriebenen Käse hinzu, vermenge alles vorsichtig miteinander und gieße nach Bedarf etwas Nudelwasser für eine sämigere Konsistenz hinzu. Schmecke abschließend noch mit etwas Salz und Pfeffer ab und serviere die Kürbis-Speck-Nudeln warm mit etwas frischer Petersilie.

