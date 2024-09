Diese Kürbis-Toasts sind das perfekte Frühstück im Herbst

Endlich wieder Kürbis! Wir waren ganz verzückt, als wir die ersten Exemplare in den Supermarktregalen gefunden haben, und auch auf dem Wochenmarkt erstrahlt die Auslage wieder in leuchtendem Orange. Schnell haben wir uns ein paar der leckeren Riesen gesichert und damit unter anderem Kürbis-Toasts gezaubert. Die schmecken wunderbar zum Frühstück oder Mittag, sind aber auch eine tolle Vorspeise oder Zwischenmahlzeit.

Knusprig geröstete Kürbis-Toasts: Fingerfood für den Herbst

Hand aufs Herz: Freust du dich auch so auf den Herbst wie wir? Auch wenn der Sommer wirklich zum Schluss noch einmal alles gegeben hat, sind wir nun bereit für kühlere Temperaturen. Denn dann heißt es: Wir machen es uns zu Hause gemütlich. Außerdem bringt die neue Saison neue leckere Highlights aus der Obst- und Gemüsewelt. Der nicht ganz so heimliche Star ist jetzt natürlich der Kürbis, mit dem du zum Beispiel knusprige Kürbis-Toasts zaubern kannst.

Wir nehmen dafür Hokkaidokürbis, denn der hat einen klaren Vorteil: Man muss ihn nicht schälen, sondern kann die Schale einfach mitessen. Sie wird beim Kochen und Backen schön weich, wir lassen sie also einfach dran und beginnen damit, den Kürbis zu waschen und zu zerkleinern. Die Kerne schaben wir mit einem Löffel heraus. Wer möchte, kann sie waschen, trocknen und rösten. Für unsere Kürbis-Toasts kann man aber auch auf gekaufte Kerne zurückgreifen.

Aber erst einmal zurück zum Hokkaido. Die klein geschnittenen Stücke braten wir in einer Pfanne an, in der wir zuvor bereits Zwiebeln angeschwitzt haben. Beides wird anschließend mit etwas Balsamico abgelöscht.

Separat davon rösten wir die Kürbiskerne mit gehackten Haselnüssen in einer zweiten Pfanne, allerdings ohne Zugabe von Fett. Derweil können wir auch schon einmal die Brotscheiben rösten: entweder im Ofen, in einer Pfanne oder im Toaster. Die bestreichen wir anschließend mit etwas Öl, reiben sie mit einer halbierten Knoblauchzehe ein und belegen sie dann mit dem gebratenen Hokkaido. Danach streuen wir noch die Kerne und Nüsse sowie frische, gehackte Kräuter über die Kürbis-Toasts. Das war’s!

