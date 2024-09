Innen fluffig, außen knusprig: Diese Kürbisbrötchen sind ein Frühstückshit

Die Kürbissaison hat gerade erst begonnen, aber wir backen und kochen bereits wie verrückt mit dem Gemüse. Morgens landen jetzt häufiger diese niedlichen Kürbisbrötchen bei uns auf dem Tisch. Die werden nicht nur mit unserem saisonalen Liebling gezaubert, sondern sehen auch noch so aus. Da schmeckt das Frühstücks gleich doppelt gut!

Perfekt fürs Frühstück: Rezept für Kürbisbrötchen

Auch, wenn der Sommer in den letzten Tagen und Wochen noch einmal ordentlich Gas gegeben hat: So langsam sind wir wirklich bereit für den Herbst und sagen Tschüss zu Badeausflügen, Picknicken und ausgiebigen Sonnenbädern im Park. Aber kleine kulinarische Freuden wie diese Kürbisbrötchen sorgen dafür, dass wir mit zwei der kommenden Jahreszeit mit lachenden Augen entgegen blicken.

Kürbisbrötchen sind leicht gemacht, auch wenn sie aussehen, als wäre hier ein Profi am Werk gewesen. Ein simples Küchen-Gadget hilft dabei, dass aus den Teiglingen nach dem Backen diese hübschen Kürbisse entstehen: Küchengarn. Damit umwickeln wir jede Teigkugel mehrmals, sodass sich leichte Einkerbungen bilden. Geht der Teig beim Backen auf, halten ihn die Fäden in Form. Heraus kommen leckere, knusprig-fluffige Kürbisse, die du dir zum Frühstück schmecken lassen kannst.

Je nachdem, wie groß du die Kugeln formst, kannst du aus der Menge an Teig etwa zehn bis 15 Kürbisbrötchen backen. Nimm dir etwas Zeit, denn der Hefeteig muss ausreichend ruhen, um sein Volumen zu verdoppeln. Für eine schnelle Mahlzeit am Morgen sind selbst gemachte Brötchen wie diese keine gute Wahl, aber vor allem am Wochenende nehmen wir uns gerne die Zeit, um unsere Lieben und uns damit zu verwöhnen.

Siehst du das genauso? Dann sieh dir auch mal unsere Rezepte für Joghurtbrötchen und Kümmelbrötchen ohne Hefe an. Besonders schnell sind diese Haferflockenbrötchen im Ofen.