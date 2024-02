Kümmelbrötchen: schmecken frisch aus dem Ofen am besten

Wer einmal Kümmelbrötchen vom Bäcker probiert hat, wird sie immer wieder haben wollen. Leider ist die Sorte, die mit groben Salzflocken und Kümmel bestreut ist, nicht immer zu bekommen. Damit du beim Frühstück nicht auf die leckeren Brötchen verzichten musst, zeigen wir dir, wie du sie zu Hause nachbacken kannst.

Schnelle Kümmelbrötchen ohne Gehzeit

An einem Sonntag gibt es nichts besseres als frische Kümmelbrötchen zum Frühstück. Wer keine Lust hat, zum Bäcker zu laufen, kann sie sich selbst backen. Da sie ohne Hefe gebacken werden, brauchen sie auch keine lange Gehzeit und stehen appetitlich duftend und noch warm in einer knappen halben Stunde auf dem Frühstückstisch.

Für die Kümmelbrötchen brauchst du nicht viele Zutaten. Mehl, Backpulver, Kümmel und Salz gehören zu den Dingen, die du wahrscheinlich schon im Vorratsschrank hast. So kannst du die Brötchen sogar spontan nachbacken, wenn du vorher nicht einkaufen warst. Die Zutaten werden alle zu einem Teig geknetet, in Form gebracht und wandern dann in den Backofen, der nicht einmal vorgeheizt werden muss. Schneller als nach diesem Rezept bekommst du deine Frühstücksbrötchen auch nicht, wenn du sie beim Bäcker kaufst. Während sie im Ofen backen, hast du genug Zeit, den Frühstückstisch zu decken und Kaffee zu kochen.

Kümmelbrötchen schmecken besonders gut, wenn du sie frisch aus dem Ofen und noch leicht warm genießt. Trotz des salzigen und herzhaften Geschmacks der Brötchen schmecken sie sowohl mit süßen Aufstrichen als auch mit deftigem Belag.

Du liebst es, morgens ausgiebig zu frühstücken? Dann hol dir auf Leckerschmecker noch mehr Ideen für kreative Frühstücksgerichte. Bei uns findest du von fruchtigen Smoothies über süße Teilchen bis hin zu warmen Mahlzeiten alles, was den Start in den Tag angenehmer macht. Wie wäre es mal mit einem Kuchen zum Frühstück? Der italienische Ciambella wird in dem mediterranen Land gern schon morgens gegessen. Warum nicht auch hier? Französisches Rührei oder ein Apfel-Bananen-Smoothie machen das Sonntagsfrühstück perfekt.