Kürbisgnocchi in Sahnesoße: Hingucker auf dem Herbstbüffet

Kürbis, Kürbis, Kürbis. Die Supermarktregale stehen momentan voll und man kann sich kaum retten vor dem orangen Gemüse. Gut, dass es so wandelbar ist! Und noch dazu hübsch aussieht. Eigentlich möchten wir die Frucht gar nicht anschneiden, um aus ihr die leckersten Gerichte zu zaubern. Wie gut, dass es diese Kürbisgnocchi in Sahnesoße gibt. Darin verarbeiten wir nicht nur Kürbis, sondern verpassen ihnen auch noch eine niedliche Optik. So geht’s!

Rezept für Kürbisgnocchi in Sahnesoße

Hast du schon einmal selbst Gnocchi gemacht? Falls nein, hier kurz die Grundidee: Aus gekochten Kartoffeln und Mehl wird ein Teig hergestellt, zu kleinen Nocken geformt und in gesalzenem Wasser gegart, bis die Kartoffelnudeln an die Oberfläche treiben. Optional können sie dann noch angebraten werden. So weit, so gut, so lecker. Doch da wir gerade den Kürbis verehren, verpassen wir den Gnocchi einen herbstlichen Twist und ersetzen einen Teil der Kartoffeln durch Kürbispüree.

Aber auch damit ist es noch nicht getan: Uns reicht es nicht aus, den Kürbis nur zu schmecken, wir wollen ihn auch sehen. Also schnappen wir uns ein Buttermesser, verzieren die Kartoffelnudeln mit einem Muster und stecken einen Kürbiskern hinein. Das Ergebnis sieht wirklich aus wie kleine Kürbisse. Wie niedlich!

Dazu servieren wir eine cremige Soße, die wir aus Kürbispüree, Sahne und etwas Brühe anrühren. Kürbisgnocchi in Sahnesoße sind ein Gericht, das dieser Jahreszeit einen farbenfrohen Anstrich verleiht. Perfekt für graue Tage, an denen sich das Herz nach etwas Buntem sehnt. Hoch lebe der Kürbis!

Zelebriere das Gemüse des Herbstes auf köstliche Art und Weise und bereite als nächstes ein Kürbisgratin zu. Auch aus dem Ofen und genauso lecker: Butternut-Kürbis, gefüllt mit Hackfleisch. Ist dir eher nach Pasta, du hast aber keine Lust oder Zeit, Gnocchi zuzubereiten? Kein Problem, denn diese Nudeln mit Kürbis-Sahnesoße schmecken cremig-lecker.