Herrlich zimtige, saftige Kürbisschnitten: versüße dir den Herbst

Heute steht eine ganz besondere Kürbis-Leckerei auf dem Speiseplan, die du unbedingt probieren musst: Kürbisschnitten! Diese süßen, saftigen Schnitten mit einer knusprigen Zimt-Zucker-Schicht sind perfekt für kühle Herbsttage und passen herrlich zu einer heißen Tasse Kaffee. Sie sind unkompliziert in der Zubereitung und lassen sich je nach Geschmack wunderbar variieren.

Kürbisschnitten: saftig und vielseitig

Die Basis dieser herrlichen Kürbisschnitten ist Kürbispüree, das du entweder aus gekochtem und püriertem Kürbis selbst herstellen oder fertig kaufen kannst. Am besten eignet sich Hokkaido-Kürbis, da er einen milden, leicht süßen Geschmack hat und nicht geschält werden muss.

Die Zubereitung ist einfach und schnell: Du vermischst zunächst Kürbispüree, Zucker und Eier in einer Schüssel. Nun kommt das Öl hinzu. Anders als bei Butter macht das Öl die Kürbisschnitten besonders zart und verhindert, dass sie austrocknen. Ein Geheimtipp unter uns Hobbybäckern! Anschließend hebst du die trockenen Zutaten Mehl, Backpulver, Natron und Gewürze wie Zimt, Ingwer und Muskat unter die Mischung. Wer Lust auf einen kleinen Extra-Crunch hat, kann nun noch gehackte Walnüsse oder Kürbiskerne in den Teig mischen. Nun gibst du den Teig in eine rechteckige Form und streichst ihn glatt.

Wenn du experimentierfreudig bist, schmecken Haselnüsse oder Mandeln in der Kürbisschnitte wunderbar. Oder besonders lecker: gehackte Pecannüsse! Für alle Schokofans kann das Rezept mit einer Handvoll Schokostückchen aufgepeppt werden. Die Schokolade schmilzt während des Backens leicht und sorgt für einen besonderen Suchtfaktor.

Nach 40 Minuten sind die Kürbisschnitten goldbraun gebacken und bereit zum Genießen. Schneide sie dafür ordentlich in rechteckige Stücke. Nicht nur eine Tasse Kaffee harmoniert dazu wunderbar, auch ein würziger Chai Latte oder ein klassischer Pumpkin Spice Latte passt herrlich und macht das Kuchenglück perfekt.

Diese Kombination kommt auch in unserem saftigen Kürbis-Schokokuchen gut zur Geltung. Wer von Kürbis und herrlichen Herbstgewürzen nicht genug bekommt, sollte diesen Pumpkin Spice Latte Kuchen unbedingt probieren.